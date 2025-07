Exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció que se casa, ¿quién fue?

¡Suenan campanas de boda en la vida de una exparticipante de La casa de los famosos Colombia! Así lo dio a conocer la misma actriz en una entrevista con Buen día, Colombia.

La actriz Tania Valencia, participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia confirmó en exclusiva que se casa.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló en una entrevista que aunque no estaba buscando una relación el amor tocó a su puerta.

Lo último que pensé fue en el amor (...) Mi pareja me sacó a flor de piel mi lado femenino y me encanta.

La actriz contó que la propuesta de matrimonio no se la esperaba por el poco tiempo que llevaban de relación, pero la actriz asegura que la conexión fue tanta que los llevó a comprometerse.

El anillo llegó sin buscarlo. Él me propuso matrimonio y es el sí más emocional, afectuoso y desde el más profundo amor que le he podido decir a otro ser humano.

Tania Valencia reveló también que está a la espera de su primer hijo y esto ha hecho que cambien un poco los planes de boda que tenían.

La actriz aseguró que ella le pidió a su pareja que le diera tiempo de tener a su hijo y recuperarse para lucir espectacular en el día de su boda.

Yo me quiero casar, pero no embarazada, entonces en enero empezamos con los preparativos.

Tania contó que su boda la tiene planeada para finales del primer semestre de 2026, por lo que desde enero del próximo año empezaran con todos los preparativos.

Tania Valencia reveló imágenes y detalles de su pareja en esta entrevista, develando que se llama Daniel Marcovich y es arquitecto.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que su pareja está alejado de los medios de comunicación y eso es algo que le gusta.

No tiene nada que ver con los medios y es lo que más me gusta, porque a él no le gusta tener que figurar, eso lo buscan muchos otros tipos.