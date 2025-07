Karina García sorprende al mostrarse sin extensiones y al natural: así luce

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al mostrarles que se quitó sus extensiones y revelarles la razón de su decisión.

Karina García compartió a través de sus historias de Instagram varios videos en los que se mostró cómo luce ahora sin extensiones y también en los que les contó a sus seguidores la razón de su decisión.

La antioqueña empezó su historia contando que desde pequeña había tenido un cabello largo y sano, pero que, años atrás por una oferta laboral decidió cambiarse el color de su cabello sin imaginarse todo lo que esto conllevaría.

Desde niña tuve un cabello espectacular, pero me lo dañé porque tomé una muy mala decisión.

Karina contó que, la contrataron para un video musical donde tenía que estar rubia porque eran uno de los requisitos para ser la protagonistas y ella lo aceptó por el dinero.

Yo dije una morenita rubia, pues sí, y acepté el trabajo porque ustedes saben que me encanta la plata.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró imágenes de su antes y después y allí dejó ver cómo quedó luego de pasar de su color natural al rubio.

Me decoloraron el cabello completamente y me gustó en el momento, pero se me empezó a partir.