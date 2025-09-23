Marlon Solórzano genera controversia con su reacción a la muerte de B-King: "Qué no sea marketing”

El 22 de septiembre se confirmó la noticia de los fallecimientos de los artistas B-King y Regio Clown, quienes estaban desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en México.

Fallecimiento de B-King y Regio Clown genera conmoción en redes

Las autoridades mexicanas confirmaron en la tarde del 22 de septiembre dieron a conocer que habían hallado dos cuerpos en una zona de difícil acceso, revelando que se trataría de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido como Regio Clown.

Tras análisis de ADN y el reconocimiento de sus familiares se confirmó el fallecimientos de los dos artistas, quienes llevaban desaparecidos seis días.

Esta noticia generó conmoción en redes sociales en donde famosos, colegas, seguidores y amigos tenían la ilusión de encontrarlos con vida y que solo se tratara de un secuestro en el último de los casos.

Como era de esperarse varias celebridades y personas conocidas en redes sociales se han pronunciado al respecto, sin embargo, hubo una reacción que ha generado controversia y críticas en redes, la de Marlon Solórzano.

Marlon Solórzano reaccionó al fallecimiento de B-King. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Marlon Solórzano al fallecimiento de B-King?

El modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un mensaje bastante polémico en el que hacía alusión a que lo que le había pasado al artista tenía que ver con su pasado con una mujer.

Para que vean el porqué uno a veces prefiere no mencionar mujeres mal relacionadas y porqué parece que hoy en día uno no puede ni dar su opinión sobre una mujer porque termina uno como B-King.

Aunque Marlon envió un mensaje de fuerza a la familia del artista al final de su mensaje dejó la frase que muchos internautas calificaron como inapropiada y hasta irrespetuosa ante el dolor de sus seres queridos.

Tengo la esperanza que todo esto sea marketing así no sea ejemplar.



Marlon expresó que esperaba que todo lo que había pasado con B-King no fue un tema de marketing, una frase que hizo que generó duras críticas en su contra.

¿Qué reacciones ha provocado el comentario de Marlon Solórzano tras fallecimiento de B-King?

El actor Marlon Solórzano se ha visto envuelto en toda una polémica por su comentario sobre el fallecimiento de B-King en donde puso en tela de juicio que fuera verdad todo lo que le había pasado.

En redes sociales internautas dejaron comentarios como: "¿En serio uno puede ser tan hueco?", "Ese man no respeta es nada", "Qué comentario tan innecesario" o "Cómo va a decir que marketing".

Marlon Solórzano es criticado por su reacción al fallecimiento de B-King. (Foto Canal RCN).

Sin duda alguna, el comentario de Marlon fue bastante criticado en redes sociales y muchos han pedido que se retracte de sus palabras.