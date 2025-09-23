Esta fue la última publicación de Regio Clown tras ser hallado sin vida junto a B-King

La confirmación de la trágica muerte de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y su compañero, Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, continúa generando consternación en todo el país, pues desde que fue confirmada su desaparición muchos mantenían la esperanza de que fueran hallados con vida.

Tras el fallecimiento de Jorge Herrera, Dj con el que se encontraba B-King, llama la atención la última publicación del joven antes de su desaparición y posterior fallecimiento, pues allí hizo una reflexión sobre el mundo y las diferencias de cada una de las personas que lo habitan.

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir”, escribió Herrera en la descripción del post.

Allí, el artista colombiano insistió en la importancia de no caer en juicio hacia los demás, al contrario, lo que él consideraba importante era reconocer precisamente quiénes aportan en la vida, y quiénes en cambio, le restan.

De acuerdo con las palabras que mencionó Regio Clown en su momento, en la diversidad había aprendido a distinguir qué compañías tenía en su vida de manera genuina, y cuáles estaban allí de manera interesada, “bendiciones hermosas”, concluyó.

¿Qué dijo Regio Clown en su última publicación en redes tras su fallecimiento junto a B-King?

Junto al mensaje, el vallecaucano también compartió unas fotografías en las que posaba a la cámara mientras al parecer se encontraba en una de las que serían sus últimas presentaciones.

Hoy, una semana desde que se confirmó su desaparición, familiares, amigos y seguidores del artista, lloran su partida tras varios días de búsqueda y con la fe puesta en que podría ser encontrado con vida, lamentablemente la historia terminó con crudo desenlace.

Cabe señalar que Regio Clown y B-King fueron hallados sin vida en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán. De acuerdo con lo informado por las autoridades de la región, los cuerpos de los colombianos estaban en costales y desm3mbrados.