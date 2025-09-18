Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G revela que está construyendo un colegio y un centro para mujeres vulnerables

La artista Karol G se mostró feliz tras labores con su fundación para niños y mujeres vulnerables.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G con su fundación
Karol G orgullosa de labores con su fundación/AFP: Amy Sussman

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos lo orgullosa que está con los avances que está teniendo con su fundación 'Con Cora'.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Karol G sobre su fundación 'Con Cora'?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel en el que reveló el progreso que hay con dos grandes proyectos para niño y mujeres en estado de vulnerabilidad.

Karol G feliz con su fundación

"Hoy tengo el corazón lleno, feliz y agradecido. Me emociona mucho compartirles el avance de nuestros dos mega proyectos de este año con nuestra fundación y que son un sueño enorme para mí porque siguen cambiando la vida de generaciones enteras", escribió.

Señaló que son el tipo de logros que hacen sentir que todo lo que hace tiene un propósito porque detrás hay historias increíbles de luchas y esperanzas que la tocan profundamente.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los proyectos que tiene Karol G con su fundación?

El primero es el inicio de la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar, que será un espacio dedicado a la educación, el arte, la cultura y el deporte como un reconocimiento al esfuerzo de una comunidad desplazada por la guerr*.

Karol G revela dos proyectos con su fundacion

El segundo es la construcción de su casa Con Cora en Medellín, que será un espacio de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, en el que tendrán apoyo profesional en psicología, salud, bienestar, educación y oportunidades para reconstruir su camino.

Aprovechó para agradecerles a todos sus fanáticos que son parte fundamental para cumplir dicho sueño, pues gracias a su cariño hacia ella es que puede hacer realidad este tipo de labores sociales.

Artículos relacionados

Por ahora, la Bichota sigue trabajando en su fundación y en su carrera musical, de la que se encuentra puliendo detalles para lo que será su gira "Tropicoqueta", la cual realizará en Estados Unidos y Latinoamérica.

Asimismo, sigue sorprendiendo a muchos con algunas inesperadas apariciones como lo hizo recientemente en el Pueblito Paisa en Antioquia, donde compartió con varios fanáticos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bad Bunny recibe una demanda por seis millones de dólares Bad Bunny

Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, fue demandado por el propietario de la casa que se usó como imagen de su último álbum.

Justin Bieber Justin Bieber

Justin Bieber logra histórico pago millonario en Coachella 2026: así lo consiguió

Justin Bieber cerró un acuerdo sin mánager y aseguró un pago histórico por ser cabeza de cartel en Coachella 2026.

Policia Talento internacional

Rapero de EE.UU., invitado al FEP 2026, bajo investigación policial por hallar restos en su carro

Rapero D4vd es investigado en Los Ángeles tras el hallazgo de una figura en un vehículo registrado a su nombre.

Lo más superlike

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Belinda reveló detalles de su estado de salud y confirmó si podrá asistir a sus presentaciones.

Los Jonas Brothers estarán en 'Camp Rock 3', pero sin Demi Lovato Viral

Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

De la polémica al trend: nace la protesta de ‘Los Brayans’ contra Petro Viral

Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia

Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 . Karina García

La Liendra anunció que le apostará a Karina en el ring: ¿de cuánto es la apuesta?

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?