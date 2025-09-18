Karol G revela que está construyendo un colegio y un centro para mujeres vulnerables

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos lo orgullosa que está con los avances que está teniendo con su fundación 'Con Cora'.

¿Qué reveló Karol G sobre su fundación 'Con Cora'?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel en el que reveló el progreso que hay con dos grandes proyectos para niño y mujeres en estado de vulnerabilidad.

"Hoy tengo el corazón lleno, feliz y agradecido. Me emociona mucho compartirles el avance de nuestros dos mega proyectos de este año con nuestra fundación y que son un sueño enorme para mí porque siguen cambiando la vida de generaciones enteras", escribió.

Señaló que son el tipo de logros que hacen sentir que todo lo que hace tiene un propósito porque detrás hay historias increíbles de luchas y esperanzas que la tocan profundamente.

¿Cuáles son los proyectos que tiene Karol G con su fundación?

El primero es el inicio de la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar, que será un espacio dedicado a la educación, el arte, la cultura y el deporte como un reconocimiento al esfuerzo de una comunidad desplazada por la guerr*.

El segundo es la construcción de su casa Con Cora en Medellín, que será un espacio de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, en el que tendrán apoyo profesional en psicología, salud, bienestar, educación y oportunidades para reconstruir su camino.

Aprovechó para agradecerles a todos sus fanáticos que son parte fundamental para cumplir dicho sueño, pues gracias a su cariño hacia ella es que puede hacer realidad este tipo de labores sociales.

Por ahora, la Bichota sigue trabajando en su fundación y en su carrera musical, de la que se encuentra puliendo detalles para lo que será su gira "Tropicoqueta", la cual realizará en Estados Unidos y Latinoamérica.

Asimismo, sigue sorprendiendo a muchos con algunas inesperadas apariciones como lo hizo recientemente en el Pueblito Paisa en Antioquia, donde compartió con varios fanáticos.