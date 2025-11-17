Yina Calderón pidió perdón por lanzar a su compañera en reality y la respuesta dejó en shock

La participación de Yina Calderón en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, ha sido controversial.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 arribó al país del Caribe con la premisa de que iba a ser una "villana" y quería tener una villana internacional.

¿Cuál fue el pleito por el que casi expulsan a Yina Calderón de 'La mansión de Luinny'?

Yina Calderón protagonizó el primer pleito en La mansión de Luinny. Días atrás, la influencer conocida como La Piry le jugó una broma a la polémica empresaria de fajas y eso la sacó de las casillas.

En consecuencia, Yina Calderón lanzó al agua a La Piry y se fue en su contra sin medir las consecuencias. En las reglas, se dijo que estos comportamientos no iban a ser tolerados y significaba expulsión, pero La Piry pidió que la colombiana siguiera participando.

Yina Calderón es la que más altercados ha tenido en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

A partir de ello, comenzó una cercanía entre Calderón y La Piry, lo que se desencadenó en que recientemente la empresaria le pidiese disculpas a su compañera trans.

¿Cómo Yina Calderón le pidió disculpas a La Piry?

Yina Calderón entabló una charla con La Piry y aprovechó para disculparse por haberla lanzado al agua. De hecho, remarcó que no podría llevársela en malos términos con ella.

"Yo nunca podría írmela mal contigo y yo quiero pedirte una disculpa por haberte tirado al agua, oíste", dijo Yina y le dio la mano a La Piry.

Enseguida, la influencer perdonó a la empresaria y hasta la llamó de "amiga". Pasados los días, también reveló que dijo que no iba a sacar a Yina Calderón del reality, pues no quería hacerle la maldad.

"Yo pel3o contigo, me llevo bien contigo. Somos como amigas, nos queremos y nos odiamos. Somos seres humanos", expresó La Piry.

En adición, Yina Calderón comentó que no tenía la intensión de "ahogar" a su compañera de reality, solo le quería dar un "sustico".

"Perdóname, por favor, Piry", finalizó la colombiana.

Después del altercado, Luinny sentenció que si se vuelve a presentar otra problemática de este tipo, la expulsión será inmediata.