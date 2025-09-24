Mateo Carvajal se mandó a quitar los tatuajes del rostro: así quedó el influenciador

El deportista e influenciador Mateo Carvajal sorprendió a sus fanáticos en la jornada del 24 de septiembre al mostrarles la decisión que tomó frente a su físico.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Por qué Mateo Carvajal se mandó a quitar los tatuajes del rostro?

Mateo Carvajal les mostró a sus seguidores que tomó la decisión de retirarse varios de sus tatuajes, algo que siempre ha sido un tema de debate con sus seguidores.

El exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, desde su salto a la fama en redes sociales siempre se ha caracterizado por sus tatuajes, cubriendo gran parte de su cuerpo y rostro.

Aunque esto se convirtió en una de sus mayores pasiones, el antioqueño decidió empezar el proceso para retirar varios de estos diseños, en especial los de su rostro.

Mateo Carvajal anunció la noticia con un irónico mensaje en el que hizo alusión a sus seguidores que lo han criticado y le han pedido que se los retire.

Llegó el día que cientos de mujeres mayores de 60 años esperaban. Me voy a borrar algunos tatuajes de mi cara y una que otra cosita más.

Mateo Carvajal sorprendió al revelar que decidió retirarse varios tatuajes de su cuerpo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Cómo quedó Mateo Carvajal tras mandarse a quitar los tatuajes del rostro?

Mateo Carvajal compartió un video en sus historias de Instagram en donde mostró el procedimiento que empezó a hacerse para borrar algunos tatuajes de su rostro y cuerpo.

En los videos se ve al deportista acostado en una camilla mientras la experta le hacía el procedimiento con un máquina láser que iba destruyendo las moléculas de tinta en su cuerpo.

El influenciador no ocultaba el dolor que le producía este procedimiento y más en algunas zonas en específico por donde pasaba el láser.

Mateo Carvajal mostró al final de su video parte del resultado final de su retiro de tatuajes en el que por el momento ya se retiró una espada, unas letras y otras figuras.

¿Cómo se pueden eliminar los tatuajes de la piel como Mateo Carvajal?

Mateo Carvajal ha provocado múltiples reacciones tras revelar que decidió retirarse varios de los tatuajes de su rostro.

Muchos le han aplaudido su decisión de retirar los tatuajes de su rostro y otros se han interesado en ese procedimiento que se hizo el deportista.

Eliminar un tatuaje es un proceso cada vez más solicitado, y aunque no es sencillo, hoy existen métodos efectivos que permiten desvanecer o incluso borrar por completo la tinta de la piel.

El procedimiento más utilizado y seguro es el láser Q-Switched o láser de picosegundos, que emite pulsos de luz que fragmentan las partículas de tinta en moléculas más pequeñas. Estas son luego absorbidas y eliminadas por el sistema inmunológico del cuerpo.

La cantidad de sesiones necesarias depende del tamaño, los colores, la profundidad y la antigüedad del tatuaje; en algunos casos pueden requerirse entre 6 y 12 sesiones o más.

Sin embargo, los especialistas advierten que ningún procedimiento es inmediato, puede ser doloroso y conlleva riesgos como irritación, cambios de pigmentación o cicatrices.