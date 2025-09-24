Salomón Bustamante estalló tras recibir comentario ofensivo sobre su orientación
A través de su cuenta de Instagram, Salomón Bustamante no se guardó nada y le respondió con firmeza a un seguidor.
Salomón Bustamante, quien desde hace un par semanas ha estado en el centro de la conversación por su vida sentimental, reciente apareció para despacharse contra un comentario ofensivo que recibió por parte de un internauta.
¿Cuál fue el comentario que le hicieron a Salomón Bustamante?
A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido presentador acumula miles de seguidores, decidió pronunciarse luego que una persona arremetiera en su contra y se refiriera a su orientación s3xual.
“Bajitico en sal, hora de salir del closet”, fueron las palabras que escribió el usuario de esta red social en una de las recientes publicaciones de Bustamante, quien no se guardó nada y le respondió lo siguiente: “Entre bajitos de sal nos entendemos, así que cuando quieras me ayudas”.
Además de responder el comentario en el post, Salomón no dejó pasar por alto la situación, por lo que quiso agregar una reflexión con sus seguidores en donde se refirió a cómo las personas aprovechan las redes sociales para 4ta4car a los demás sin importar lo que esto pueda ocasionar.
“Y si fuera así, cuál es la necesitad, repito le gente se toma esto como una herramienta para querer ofender o hacer valer su punto de vista como único o verdadero…”, escribió.
¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante tras comentario sobre su orientación?
Por su parte, el cartagenero le envió un saludo a ‘Juanda’, el hombre que dejó el comentario, a quien señaló de estar desesperado por llamar la atención, “aquí se la damos, los amo a todos”, agregó.
Además de la contundente respuesta, Salomón compartió una particular historia que también sería una indirecta sobre el tema, y aunque no dijo nada puntual, sí hizo énfasis en no meterse en asuntos ajenos.
“Un mensaje lleno de mucho amor y cariño, no te metas con nadie, cree en ti, que todo te valga tres tiras de…”, afirmó.
Entretanto, seguidores del también creador de contenido se siguen haciendo la misma pregunta sobre su situación sentimental, pues en medio del revuelo que se generó tras los rumores de ruptura entre él y Laura de León, ninguna de los dos ha desmentido ni confirmado estas especulaciones.