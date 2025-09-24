Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniella Álvarez comparte avances de su recuperación: “Aún me falta mejorar la sensibilidad”

Daniella Álvarez avanza en su recuperación física y emocional mientras se prepara para la Semana de la Moda en París.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniella Álvarez sobre la recuperación de su pie
Daniella Álvarez revela cuánto tiempo le falta para completar su tratamiento del pie. (Foto: AFP)

La exreina y presentadora colombiana Daniella Álvarez confirmó su participación como invitada especial en la Semana de la Moda en París, evento que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre.

¿Cómo avanza la recuperación de Daniella Álvarez?

A través de sus redes sociales, la ex Señorita Colombia 2011 compartió la noticia acompañada de una imagen alusiva al evento y un emotivo mensaje: “Los sueños se cumplen y a veces se repiten. Nos vamos a la Semana de la Moda en París”.

Tras la amputación de su pierna izquierda debido a complicaciones médicas, Álvarez ha trabajado de manera constante en su recuperación física y emocional.

Su proceso no ha sido sencillo, pero ha logrado mantenerse activa y disciplinada, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para muchos seguidores.

Daniella explicó que su pierna derecha aún presenta limitaciones por un pie caído, lo que afecta la fuerza y la sensibilidad.

A pesar de esto, continúa con fisioterapia y ejercicios diarios para recuperar movilidad y estabilidad.

“Aún me falta mejorar la sensibilidad y subir el pie, pero la paciencia y la disciplina son claves. Llevo cinco años en este proceso y puede tardar hasta diez, pero seguiré trabajando cada día”, comentó en una entrevista.

La presentadora ha destacado que la recuperación depende no solo de lo físico, sino de la actitud y la constancia. Para Daniella Álvarez su enfoque combina ejercicio, terapia y motivación interna.

Daniella Álvarez sobre la recuperación de su pie
Daniela Álvarez revela cuánto tiempo le falta para completar su tratamiento del pie. (Foto: AFP)

¿Qué significado tiene esta etapa para Daniella Álvarez?

Álvarez considera que la amputación fue una oportunidad de crecimiento. “No veo la pérdida como una desgracia, sino como una bendición disfrazada. Me permitió descubrir fuerza y capacidades que antes no conocía”, expresó.

Gracias a su prótesis y a su disciplina, ha alcanzado metas que antes parecían inalcanzables, tanto en lo físico como en lo emocional.

Y no es la primera vez que Daniella Álvarez participa en un evento importante de moda. En 2024 brilló en la pasarela del Paris Fashion Week y se convirtió en la primera colombiana en desfilar en la emblemática Ópera Garnier. Álvarez compartió pasarela con figuras internacionales como Kendall Jenner, Eva Longoria, Camila Cabello, Heidi Klum y Belinda.

 

