Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Este es el último video musical que B-King alcanzó a grabar antes de morir, así lucía el cantante

Hace menos de un mes, B-King compartió su más nuevo video musical sin esperar que iba a ser el último.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Este es el último video musical que B-King alcanzó a grabar antes de morir | Foto del Canal RCN.

La muerte del cantante Byron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B-King, causó revuelo en las redes sociales, a la vez que consternación por la forma como fue hallado.

Artículos relacionados

¿Qué le sucedió a B-King en México?

B-King arribó a México por temas de trabajo sin esperar que le iban a quitar la vida. Las autoridades del país centroamericano informaron que encontraron al artista muerto un día después de que desapareció, es decir, el pasado 17 de septiembre, junto al DJ Regio Clown.

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos, pues Byron apareció desm3nbrado y todo conduce a un homic1dio, muchos recuerdan el talento que derrochó en vida.

Precisamente, el cantante alcanzó a grabar un último video musical antes de partir de este mundo.

B-King
B-King era cantante de música urbana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el último video musical que grabó B-King antes de morir?

Hace menos de un mes, B-King lanzó el que iba a ser su más reciente trabajo musical, pero resultó siendo el último. Se trata del videoclip de la canción que se llama Como yo.

Para esta oportunidad, el artista urbano se sumó a las nuevas melodías de afro beat. En el clip, grabado en un lujoso espacio, el artista aparece acompañado de una mujer y con un look de trenzas en su cabello.

En cuanto a la letra de la canción, da a entender que la mujer no podrá encontrar a alguien como él, pues los momentos vividos son insuperables.

Este es el último videoclip que B-King alcanzó a grabar y compartir en las plataformas digitales:

¿Qué mensajes hay para B-King en su último video musical?

Tras conocerse el trágico desenlace de la vida de Byron Sánchez, en el video musical abundan los comentarios para el fallecido cantante. La mayoría de lamentos, mientras que otros de apoyo por el talento que tenía.

"Ya no está en este plano terrenal, qué feo que le arrebaten los sueños a uno", "Lo seguía desde el 2013", "Un temazo, descansa en paz", "Yo a Byron lo sigo desde sus inicios", se lee en la plataforma de videos YouTube.

Artículos relacionados

La hermana de B-King, Stefania Agudelo, agradeció por el apoyo que ha recibido junto a su familia tras el fallecimiento del artista urbano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara compartió en redes los primeros preparativos para la llegada de su primera hija

Paola Jara reveló en redes el tierno momento de alistar la ropa de su hija Emilia, un gesto que refleja la ilusión de su próxima maternidad.

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que demuestra por qué es la fan número uno de Feid.

Lo más superlike

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?