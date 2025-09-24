Este es el último video musical que B-King alcanzó a grabar antes de morir, así lucía el cantante

La muerte del cantante Byron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B-King, causó revuelo en las redes sociales, a la vez que consternación por la forma como fue hallado.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Qué le sucedió a B-King en México?

B-King arribó a México por temas de trabajo sin esperar que le iban a quitar la vida. Las autoridades del país centroamericano informaron que encontraron al artista muerto un día después de que desapareció, es decir, el pasado 17 de septiembre, junto al DJ Regio Clown.

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos, pues Byron apareció desm3nbrado y todo conduce a un homic1dio, muchos recuerdan el talento que derrochó en vida.

Precisamente, el cantante alcanzó a grabar un último video musical antes de partir de este mundo.

B-King era cantante de música urbana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Cuál fue el último video musical que grabó B-King antes de morir?

Hace menos de un mes, B-King lanzó el que iba a ser su más reciente trabajo musical, pero resultó siendo el último. Se trata del videoclip de la canción que se llama Como yo.

Para esta oportunidad, el artista urbano se sumó a las nuevas melodías de afro beat. En el clip, grabado en un lujoso espacio, el artista aparece acompañado de una mujer y con un look de trenzas en su cabello.

En cuanto a la letra de la canción, da a entender que la mujer no podrá encontrar a alguien como él, pues los momentos vividos son insuperables.

Este es el último videoclip que B-King alcanzó a grabar y compartir en las plataformas digitales:

¿Qué mensajes hay para B-King en su último video musical?

Tras conocerse el trágico desenlace de la vida de Byron Sánchez, en el video musical abundan los comentarios para el fallecido cantante. La mayoría de lamentos, mientras que otros de apoyo por el talento que tenía.

"Ya no está en este plano terrenal, qué feo que le arrebaten los sueños a uno", "Lo seguía desde el 2013", "Un temazo, descansa en paz", "Yo a Byron lo sigo desde sus inicios", se lee en la plataforma de videos YouTube.

La hermana de B-King, Stefania Agudelo, agradeció por el apoyo que ha recibido junto a su familia tras el fallecimiento del artista urbano.