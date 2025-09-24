Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

El pasado 30 de agosto inició Miss Universe Colombia, el reality , una producción del Canal RCN, en el que 28 candidatas han demostrado su gran desempeño a lo largo de la competencia para adquirir la experiencia necesaria para obtener la corona.

Además, los televidentes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales, evaluando todo el avance que ha tenido cada una de las representantes en cada una de las pruebas.

¿Dónde y cuándo será la gran final de Miss Universe Colombia, el reality?

Sin duda, miles de espectadores han acompañado a todas las candidatas en el avance que han tenido en todas las pruebas en la que se han enfrentado a una serie de desafíos como: pasarelas, pruebas deportivas, creatividad coreográfica y talento en las tomas fotográficas.

El día del capítulo final de Miss Universe Colombia, el reality, será el próximo domingo 28 de septiembre a través de la pantalla del Canal RCN, en el horario de las 8:00 p.m.

En este capítulo tendrás la oportunidad de conectarte con todos los acontecimientos que se presenten y, también, conocerás la elección que tendrá el jurado: Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez para evaluar qué candidata merecerá llevarse la corona.

También, podrás evaluar todo el trabajo de la próxima Miss Colombia que vaya durante el mes de noviembre a Tailandia, cuyo país será el escenario principal para que las candidatas vayan detrás de la corona de Miss Universe.

¿Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universe Colombia, el reality?

Recuerda que puedes elegir a tu candidata favorita mediante votaciones para que así puedas evaluar el gran desempeño que ha tenido tu representante preferida durante Miss Universe Colombia, el reality. A continuación, te explicamos todos los pasos:

