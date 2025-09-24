Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul rompió el silencio tras propuestas indebidas en México: así lo enfrentó

Johana Fadul se pronunció tras el difícil momento que atravesó en el pasado durante un casting en México.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Johanna Fadul confesó el difícil momento que atravesó en el pasado.
¿Qué propuestas recibió Johanna Fadul en el pasado? | AFP: Gabe Ginsberg

Johana Fadulse ha convertido en una de las actrices más destacadas del país por su amplia trayectoria profesional en la que ha tenido la oportunidad en debutar en importantes producciones.

Además, el nombre de la actriz se ha convertido en tendencia tras su gran confesión acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado a causa de complicadas propuestas que recibió por parte de algunos directores que quisieron “aprovecharse” de ella.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los momentos más difíciles por los que atravesó Johanna Fadul?

Recientemente, Johanna Fadul fue entrevistada en el pódcast de la periodista colombiana Tatiana Franko, quien tiene un pódcast llamado: ‘Vos podés’ en el que entrevista a varias mujeres que han atravesado por difíciles momentos. Así también, han demostrado ser una gran fuente de inspiración.

Johanna Fadul compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, un video en conjunto con Tatiana Franko en su pódcast en el que se enfrentó por difíciles momentos en el pasado, en especial cuando se mudó a México:

“Luego de pandemia, yo le dijo a Juan Se, ya. Este es el momento de irnos para México. Yo me fui con la mentalidad de no regreso a Colombia. Allá pesan mucho los contactos. También, en alguna ocasión me dijeron que, si quería trabajar con alguna productora, debía ofrecerles algo a cambio”, añadió Johanna.

Sin duda, las palabras de Johanna generaron una serie de opiniones por parte de los internautas al confesar el difícil momento que atravesó en el pasado tras el ac#s# que recibió en el pasado por parte de varios directores cuando presentó un casting. Sin embargo, la actriz ignoró estas propuestas para perseguir sus sueños a pesar de estas adversidades.

Johanna Fadul confesó el difícil momento que atravesó en el pasado.
Johanna Fadul se pronunció sobre las incómodas propuestas de su pasado. | AFP: Gabe Ginsberg

Artículos relacionados

¿Quién es la actual pareja de la actriz Johanna Fadul?

Johanna Fadul confesó el difícil momento que atravesó en el pasado.
¿Quién es el esposo de Johanna Fadul? | AFP: Gabe Ginsberg

Una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento son Johanna Fadul con el actor y presentador Juan Sebastián Quintero, más conocido como Juanse.

Desde luego, ambas celebridades han demostrado que a pesar de la pérdida que tuvieron en el pasado, cuando fallecieron sus dos primeros bebés, han demostrado ser un equipo y tener un vínculo especial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Talento nacional

Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París con un mensaje de amor propio

Daniella Álvarez avanza en su recuperación y regresa a París como símbolo de resiliencia, inclusión y fuerza para millones de personas.

Valentino Lázaro La abuela La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se refirió al desenvolvimiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el próximo año.

Lo más superlike

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?