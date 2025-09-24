Johanna Fadul rompió el silencio tras propuestas indebidas en México: así lo enfrentó

J ohana Fadul se ha convertido en una de las actrices más destacadas del país por su amplia trayectoria profesional en la que ha tenido la oportunidad en debutar en importantes producciones.

Además, el nombre de la actriz se ha convertido en tendencia tras su gran confesión acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado a causa de complicadas propuestas que recibió por parte de algunos directores que quisieron “aprovecharse” de ella.

¿Cuáles fueron los momentos más difíciles por los que atravesó Johanna Fadul?

Recientemente, Johanna Fadul fue entrevistada en el pódcast de la periodista colombiana Tatiana Franko, quien tiene un pódcast llamado: ‘ Vos podés’ en el que entrevista a varias mujeres que han atravesado por difíciles momentos. Así también, han demostrado ser una gran fuente de inspiración.

Johanna Fadul compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, un video en conjunto con Tatiana Franko en su pódcast en el que se enfrentó por difíciles momentos en el pasado, en especial cuando se mudó a México:

“Luego de pandemia, yo le dijo a Juan Se, ya. Este es el momento de irnos para México. Yo me fui con la mentalidad de no regreso a Colombia. Allá pesan mucho los contactos. También, en alguna ocasión me dijeron que, si quería trabajar con alguna productora, debía ofrecerles algo a cambio”, añadió Johanna.

Sin duda, las palabras de Johanna generaron una serie de opiniones por parte de los internautas al confesar el difícil momento que atravesó en el pasado tras el ac#s# que recibió en el pasado por parte de varios directores cuando presentó un casting. Sin embargo, la actriz ignoró estas propuestas para perseguir sus sueños a pesar de estas adversidades.

Johanna Fadul se pronunció sobre las incómodas propuestas de su pasado. | AFP: Gabe Ginsberg

¿Quién es la actual pareja de la actriz Johanna Fadul?

¿Quién es el esposo de Johanna Fadul? | AFP: Gabe Ginsberg

Una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento son Johanna Fadul con el actor y presentador Juan Sebastián Quintero , más conocido como Juanse.

Desde luego, ambas celebridades han demostrado que a pesar de la pérdida que tuvieron en el pasado, cuando fallecieron sus dos primeros bebés, han demostrado ser un equipo y tener un vínculo especial.