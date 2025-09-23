Reconocida influencer confirmó su separación: ¿quién es su expareja?

Hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras varias suposiciones acerca de la separación de una reconocida creadora de contenido con su pareja.

¿Quién es la creadora de contenido que confirmó su separación?

El nombre de Dailyn Montañez, más conocida como La Tremenda , ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras varios rumores compartidos mediante las diferentes redes sociales al ver que dejó de publicar fotografías con Luis Jordan Galvan.

A raíz de estas suposiciones, La Tremenda rompió el silencio, confirmando de manera oficial su separación con su expareja Luis Jordan , según lo reveló mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Lo que pasa es que la gente realmente se separa. Obviamente, hay gente que no cree. Sí me separé, es 100% real. Solamente que, pues la gente se sentía confundida porque lo veían acá, pero yo no sé él por qué estaba acá. Además, me decían que él se debía quedar con el niño”, añadió La Tremenda.

A raíz de estas palabras, la influenciadora acabó con todos los rumores que se estaban compartiendo mediante las diferentes redes sociales. Además, resaltó que está atravesando por una nueva faceta en su vida. También señaló lo siguiente:

“Él hace rato, no tiene sus cosas en mi casa. Ya no hay nada de él. Y bueno, yo estaba en otro país, así que él no me hacía caso. Pero ya llegué. Y sí amiga, ahorita voy a ir a firmar unos papelitos”.

¿Quién es Luis Jordan Galvan, expareja de La Tremenda?

Tras la noticia que compartió La Tremenda de su separación con su expareja, muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de su identidad, pues Luis Jordan Galvan es un reconocido influenciador quien comparte su vida a través del contenido digital en sus redes sociales.

Además, adquirió un importante reconocimiento en el pasado al subir una serie de videos acerca de las relaciones de pareja en el que adquirió un importante reconocimiento por parte del público.