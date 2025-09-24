Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara compartió en redes los primeros preparativos para la llegada de su primera hija

Paola Jara reveló en redes el tierno momento de alistar la ropa de su hija Emilia, un gesto que refleja la ilusión de su próxima maternidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia
Paola Jara tendrá a su bebé en el mes de noviembre, por lo que aseguró que se retirara de los escenarios. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

La cantante de música popular, Paola Jara, se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, a través de un post en las historias de Instagram compartió un adelanto de lo que será la llegada de su primera hija.

Emilia es fruto de su relación con Jessi Uribe, por lo cual alista la llegada y compartió con sus seguidores, un momento clave en la preparación, mostró algunas prendas que ha comprado para la pequeña y confirmó que ya es momento de comenzar a lavarlas.

Artículos relacionados

¿Cómo ha compartido Paola Jara su faceta como futura madre?

Este gesto sencillo no tardó en generar revuelo entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de cada detalle de su proceso de maternidad y desde que anunció su embarazo, Paola ha recibido todo el apoyo y felicitaciones de su comunidad digital.

A lo largo de estos meses, la intérprete ha abierto un espacio privado en sus redes para mostrar fragmentos de su nueva vida, y aunque siempre ha manejado su carrera con profesionalismo, no ha dudado en dejar ver la transformación que significa prepararse para ser madre.

Artículos relacionados

¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores de Paola Jara al ver su nueva faceta en la maternidad?

Los seguidores han sido testigos de momentos entrañables como la celebración del baby shower y el romance de Jessi Uribe en este proceso de paternidad.

Paola Jara presume el crecimiento de su bebé Emilia
Paola Jara posa el lado de Jessi Uribe y deja ver su pancita. (AFP / Frazer Harrison)

Cada publicación se convierte en un motivo de conversación entre sus fans que resaltan no solo la felicidad que proyecta sino también la complicidad de la pareja en esta etapa.

Pues para muchos, la forma en la que ambos artistas han compartido su emoción se ha convertido en una prueba de lo fuerte que está su relación y del entusiasmo con el que esperan a su primera hija.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Aunque Paola no ha revelado una fecha exacta de parto, la intérprete confirmó que ya está en los últimos meses de gestación, por lo que muy pronto Emilia llegará a llenar de alegría el hogar de la pareja.

Paola Jara
En redes sociales, Paola Jara revela cómo se siente con su pancita de embarazo.| Foto: Canal RCN

El misterio sobre le día preciso ha generado expectativa, pero también emoción, pues sus seguidores cuentan las semanas junto a ella, mientras continúa enfocada en disfrutar este periodo sin perder de vista su carrera musical.

Sus publicaciones reflejan un equilibrio entre el rol de madre que está construyendo y la pasión por la música que la ha convertido en una de las voces más importantes de su género.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que demuestra por qué es la fan número uno de Feid.

Internautas aseguran que Shakira estaría embarazada Shakira

¿Shakira embarazada? Video con Beéle desata rumores por detalle en su abdomen

Shakira genera revuelo en redes luego de un video junto a Beéle y su abdomen no pasa por desapercibido: "Se le ve pancita".

Shakira se mostró junto a Beéle bailando Shakira

Shakira y Beéle encienden rumores con inesperado video juntos: "Hay química"

Shakira y Beéle se dejaron ver juntos bailando de manera especial y generan todo tipo de reacciones por su cercanía.

Lo más superlike

La mamá de Los Chicaneros terminó una etapa de su tratamiento contra el cáncer. Así reaccionó su familia y sus seguidores Talento nacional

Este es el nuevo estado de salud de la mamá de 'Los Chicaneros' ¿Qué dicen los médicos?

La familia de Los Chicaneros reveló una emotiva noticia sobre la salud de María Cristina, quien lucha contra el cáncer y ya cerró una etapa.

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?