Paola Jara compartió en redes los primeros preparativos para la llegada de su primera hija

La cantante de música popular, Paola Jara, se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, a través de un post en las historias de Instagram compartió un adelanto de lo que será la llegada de su primera hija.

Emilia es fruto de su relación con Jessi Uribe, por lo cual alista la llegada y compartió con sus seguidores, un momento clave en la preparación, mostró algunas prendas que ha comprado para la pequeña y confirmó que ya es momento de comenzar a lavarlas.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Cómo ha compartido Paola Jara su faceta como futura madre?

Este gesto sencillo no tardó en generar revuelo entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de cada detalle de su proceso de maternidad y desde que anunció su embarazo, Paola ha recibido todo el apoyo y felicitaciones de su comunidad digital.

A lo largo de estos meses, la intérprete ha abierto un espacio privado en sus redes para mostrar fragmentos de su nueva vida, y aunque siempre ha manejado su carrera con profesionalismo, no ha dudado en dejar ver la transformación que significa prepararse para ser madre.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores de Paola Jara al ver su nueva faceta en la maternidad?

Los seguidores han sido testigos de momentos entrañables como la celebración del baby shower y el romance de Jessi Uribe en este proceso de paternidad.

Paola Jara posa el lado de Jessi Uribe y deja ver su pancita. (AFP / Frazer Harrison)

Cada publicación se convierte en un motivo de conversación entre sus fans que resaltan no solo la felicidad que proyecta sino también la complicidad de la pareja en esta etapa.

Pues para muchos, la forma en la que ambos artistas han compartido su emoción se ha convertido en una prueba de lo fuerte que está su relación y del entusiasmo con el que esperan a su primera hija.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

¿Qué se sabe del nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Aunque Paola no ha revelado una fecha exacta de parto, la intérprete confirmó que ya está en los últimos meses de gestación, por lo que muy pronto Emilia llegará a llenar de alegría el hogar de la pareja.

En redes sociales, Paola Jara revela cómo se siente con su pancita de embarazo.| Foto: Canal RCN

El misterio sobre le día preciso ha generado expectativa, pero también emoción, pues sus seguidores cuentan las semanas junto a ella, mientras continúa enfocada en disfrutar este periodo sin perder de vista su carrera musical.

Sus publicaciones reflejan un equilibrio entre el rol de madre que está construyendo y la pasión por la música que la ha convertido en una de las voces más importantes de su género.