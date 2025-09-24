Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Shakira embarazada? Video con Beéle desata rumores por detalle en su abdomen

Shakira genera revuelo en redes luego de un video junto a Beéle y su abdomen no pasa por desapercibido: "Se le ve pancita".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Internautas aseguran que Shakira estaría embarazada
Un video de Beéle junto a Shakira llama la atención. (AFP: Roy Rochlin y Freepik)

El nombre de la cantante Shakira se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un video suyo junto a Beéle que al parecer provocó rumores de embarazo.

¿Shakira podría estar en embarazo? Video enciende las alarmas

El cantante Beéle sorprendió a sus seguidores en la mañana del 24 de septiembre al publicar en sus redes sociales un video en el que se dejó ver bailando junto a la cantante Shakira.

En el audiovisual los dos artistas barranquilleros se muestran bastante cercanos y dejan ver una gran química. Este video que podría adelantar una posible colaboración entre ambos ha generado diferentes comentarios en redes.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención son algunos comentarios de internautas en los que aseguran que a Shakira se le ve su abdomen pronunciado, asociándolo a un posible embarazo.

Shakira genera rumores de embarazo tras detalle en su abdomen
Abdomen de Shakira llama la atención en video con Beéle. (AFP: Matt Winkelmeyer y Freepik)

¿Cuál es el video de Shakira que generó rumores de embarazo?

En el video de Beéle junto a Shakira la artista aparece vistiendo de manera casual unos pantalones tipo jean y una blusa que deja ver su cintura, pero que tiene una tela en el abdomen

Lo curioso es que al momento que la artista da vueltas y queda de perfil frente a la cámara, su abdomen se alcanza a ver expuesto su abdomen el cual al mirar de manera detallada se alcanza a ver inflamado.

Para algunos este detalle no ha pasado por desapercibido y muchos han empezado a asociarlo con un posible embarazo. No obstante, hay algunos que lo descartan por su edad (48 años) o su situación sentimental.

Asimismo, otros que creen que podría tratarse no más de una inflamación y otros lo asocian a unos kilos de más.

¿Qué ha dicho Shakira tras los rumores de embarazo que generó su video con Beéle?

La artista barranquillera hasta el momento no se ha pronunciado sobre los rumores que generó su video con Beéle sobre un posible embarazo.

Cabe resaltar que, la artista años atrás descartó que tendría más hijos tras la llegada de su segundo hijo Sasha Piqué en 2015 fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien tuvo a su hijo Milan.

