Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

El próximo año 2026 se estrenará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality del Canal RCN que es tendencia en redes sociales y pone a todos a hablar.

Sin embargo, antes de que se abran las puertas de la casa que es vigilada 24/7 por decenas de cámaras, se espera que vayan saliendo a la luz los nombres de los participantes.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Valentino Lázaro participará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Los internautas y seguidores de la producción de convivencia han ido expresando a quiénes quieren ver en la tercera temporada de La casa de los famosos, uno de ellos es el polémico influenciador Valentino Lázaro.

La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Valentino ha dicho que no se han contactado con él para ser parte del reality. Sin embargo, se atrevió a lanzar una predicción de lo que podría llegar a pasar, en comparación con la segunda temporada 2025, que fue un éxito digital.

¿Qué predicción lanzó Valentino Lázaro sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el creador de contenido, la tercera temporada va a opacar a la segunda. En la propuesta de conversación de Dímelo King, dio su postura.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

"¡Es un hecho! Háblenme de la primera temporada, nómbrenme a cinco personas que no sean 'Papillentes', no tienen ni idea de como se llamaban, ya se le olvidó a la gente. Las cosas como son", fue lo primero que dijo Valentino Lázaro.

Valentino Lázaro quiere participar en La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes serán los únicos recordados de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Para el influencer, La casa de los famosos Colombia les da a sus participantes un pico muy rápido que si no saben sostenerlo se les va de las manos.

"Por eso mismo, los que más terminan como en el gremio son los mismos creadores de contenido que ya estaban acostumbrados a desde antes sostenerse sin el reality... Ahorita que salga la tercera temporada, no me han llamado, estoy plenamente seguro que hay gente de la segunda temporada que van a quedar sepultados y en el olvido porque no saben crear contenido", sentenció.

Artículos relacionados Altafulla ¿Altafulla se irá para otro reality y qué pasará con Karina García? Mencionaron a otra mujer

Finalmente, aseguró que de las únicas personas que probablemente los internautas se acuerden de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia son: Melissa Gate, Yina Calderón, Emiro Navarro y Karina García.