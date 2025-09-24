Rihanna se convierte en madre por tercera vez, ahora de una niña

La cantante Rihanna reveló a sus millones de fanáticos la llegada de su tercera hija, fruto de su relación con el rapero $AP Rocky.

¿Cuándo dio a luz Rihanna a su hija?

La artista dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 150 millones de seguidores, en la que reveló un carrusel presentado a la pequeña.

En la publicación agregó una fotografía de ella cargando a la bebé, de quien mostró su rostro y la enseñó toda vestida de color rosado.

En la descripción anunció su nombre y la fecha del nacimiento, nombrándola Rocki Irish Mayers, quien llegó al mundo el pasado 13 de septiembre.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Rihanna tras la llegada de su tercer hijo?

Luego de su revelación, millones de fanáticos reaccionaron a la noticia y la llenaron de corazones y comentarios de felicitaciones y buenos deseos con la nueva integrante de la familia.

La mayoría señaló lo mucho que se parece a ella y lo emocionados que están con su nacimiento, además de detallar lo ansiosos que están de ver cómo será con ella, al ser la primera niña.

¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

La artista y empresaria tiene tres hijos, RZA Athelston Mayers, quien nació el 13 de mayo del 2022, Riot Rose Mayers, quien nació el 3 de agosto del 2023 y ahora Rocki Irish Mayers, que llegó el 13 de septiembre del 2025.

Recordemos que, la nacida en Barbados ha sorprendido con la noticia de sus embarazos con particulares apariciones.

Su primer embarazo lo reveló tras una sesión de fotos en las calles de New York, el segundo embarazo lo anunció en su presentación del Super Bowl y el tercer embarazo lo presumió por primera vez en la Met Gala.

“Que venga lo que tenga que venir. Mi deseo sería tener más hijos, pero tendré los que Dios quiera para mí”, dijo Rihanna en su momento a la revista Vogue.

Por ahora, Rihanna sigue disfrutando de su maternidad, la cual ha calificado como una de las mejores etapas de su vida.