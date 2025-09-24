Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó tras no ser invitada a la boda de Paola Usme: "Tanta arpía"

La empresaria Yina Calderón se pronunció luego de que la influenciadora Paola Usme no la invitara a su boda.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Paola Usme
Yina Calderón reacciona a la boda de Paola Usme/Canal RCN

La empresaria Yina Calderónreaccionó luego de no haber sido invitada a la boda de la influenciadora Paola Usme con Carlos Castro ‘Potro’.

¿Cuándo y cómo fue la boda de Paola Usme?

La creadora de contenido reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, imágenes en las que reveló que el pasado 21 de septiembre decidió contraer matrimonio y dar el "sí, acepto" para siempre.

Paola Usme en su matrimonio

La exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos' mostró la lujosa ceremonia que tuvo y lo feliz que fue al unir su vida con su más grande amor.

"Oficialmente familia Castro Usme, fue una boda soñada y con mucho amor", escribió ella en sus redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón no fue a la boda de Paola Usme?

Como bien se conoce, Paola Usme es amiga de varias famosas, entre ellas Marcela Reyes y Manuela Gómez, quienes habrían estado en la boda luego de estar presentes en su despedida de soltera.

Las imágenes del matrimonio de Paola Usme solo fueron reveladas por ella y su esposo, pues los invitados no dieron a conocer detalles de la celebración.

Yina Calderón sobre boda de Paola Usme

Algunos internautas interrogaron a Yina Calderón sobre por qué no estuvo en dicha boda, a lo que ella confesó que no fue invitada, pero agradeció no haber estado incluirla detallando que no hubiera asistido debido a que muchas de las amistades de Paola Usme no son de su agrado.

"Yo de ella siempre he hablado muy bien, nunca he tenido un problema con ella, siento que siempre fui muy amable, pero no la juzgo, demás que estaban sus amigas y no son santas de mi devoción, la mayoría, y me hace un favor porque yo entre tanta arpía (...) no hubiera ido", dijo.

Según explicó considera que muchas de ellas son hipócritas, pues se critican entre sí y luego aparentan como si nada.

Sin embargo, aprovechó para desearles públicamente lo mejor a Paola Usme y Carlos Castro ‘Potro’ en su matrimonio y elogió la gran pareja que hacen.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas donde muchos la apoyaron y otros la criticaron.

