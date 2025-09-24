Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
VIDEO | El tierno momento en que Carlota, hija de Rigoberto Urán rescata a una zarigüeya bebé

Un video mostró a la hija de Rigo cuidando a una zarigüeya y aprendiendo sobre respeto a la vida animal.

El tierno momento en que la hija de Rigo rescata una zarigüeya
Carlota, hija de Rigo protagoniza emocionante rescate de una zarigüeya bebé. (Foto: Canal

La más reciente publicación de Rigoberto Urán mostró un episodio inesperado en su vida familiar. Su hija se convirtió en protagonista al rescatar un pequeño animal silvestre, lo que generó cientos de comentarios de admiración para Carlota.

¿Cómo fue el rescate de la zarigüeya por la hija de Rigo?

Rigoberto Urán, más allá de ser uno de los ciclistas colombianos más reconocidos, ha sabido ganarse el cariño del público por su forma auténtica de ser y suele mostrar en redes sociales su vida familiar luego de retirarse del ciclismo.

En un video compartido por el ciclista en Instagram donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, compartió un video donde se observa a Carlota cuidando a una zarigüeya bebé dentro de un recipiente de plástico adaptado para el pequeño animalito.

El corredor profesional explicó que el improvisado refugio se utilizó para evitar que los perros de la familia le hicieran daño.

Luego, padre e hija se dirigieron a una zona verde cercana a la vivienda para liberar a este ejemplar.

Según relató el antioqueño, el objetivo era que el animal tuviera la oportunidad de reunirse con su madre.

Con este gesto, buscó enseñarle a su hija el valor de respetar la vida animal, incluyendo aquellas especies que no suelen ser domésticas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Rigoberto Urán al rescate de la zarigüeya?

La escena generó rápidamente miles de reacciones en lo que resaltaron la enseñanza detrás de la acción, mientras que otros apuntaron que, por sus características, podría tratarse de una marmosa y no de una zarigüeya.

En los comentarios, sus seguidores le escribieron frases como: “¡Rigo, me representas! Sos el mejor”, “Aprendiendo y enseñando a amar a los animales”, “Qué linda lección le diste hoy a Carlota”, “Hermosa Carlota, genial enseñarles a respetar la vida de diferentes formas” fueron algunos de los mensajes.

Recordemos que Rigo ahora se dedica a ser empresario, ya que el año pasado se retiró definitivamente del ciclismo tras casi 20 años de carrera. Su despedida fue en el Giro de Rigo en noviembre de 2024, luego de disputar 10 Tours de Francia y brillar en grandes vueltas.

