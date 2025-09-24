Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado responde sobre su relación con Raúl Ocampo, ¿son amigos con derechos?

Valentina Taguado aclaró si mantiene una amistad con derechos con Raúl Ocampo y qué piensa al respecto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Taguado aclaró si tiene una relación con derechos con Raúl Ocampo
Valentina Taguado aclara rumores sobre su amistad con derechos con Raúl Ocampo (Foto: Canal RCN)

La presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar? Valentina Taguado reveló a sus cientos de seguidores si mantiene o no una relación de amistad con derechos con el actor Raúl Ocampo.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre si tiene una relación con derechos con Raúl Ocampo?

La participante de MasterChef Celebrity Colombia se vio durante la competencia de cocina muy unida con Raúl Ocampo y con Valeria Aguilar, con quien construyó una amistad que ha llevado más allá de la pantalla.

Valentina Taguado ha revelado en varias ocasiones que está soltera, por lo que seguidores han insinuado una cercanía con el actor, quien también está soltero luego de su relación con Alejandra Villafañe, quien falleció a causa de un cáncer en octubre de 2023.

Valentina Taguado aclaró si tiene una relación con derechos con Raúl Ocampo
Valentina Taguado aclara rumores sobre su amistad con derechos con Raúl Ocampo (Foto: Buen día Colombia)

En esta ocasión, Taguado, a través de sus historias de Instagram y durante la dinámica de preguntas y respuestas, respondió a un usuario que le preguntó: “¿Tienes un amigo con derechos con Raúl?”. A lo que la creadora de contenido, entre risas, contestó:

“Ajajá, no me gustan los amigos con derechos”, respondió Valentina Taguado.

Otro usuario le preguntó por qué no le gustaban los amigos con derechos, y ella contestó: “Toda la vida lo he sentido como una pérdida de tiempo”.

Además, agregó: “Alguna vez me dijeron ‘ojito con estar mal ocupada cuando llegue alguien que valga la pena’”, escribió Taguado.

Asimismo, respondió a otro internauta que le preguntó: “¿Qué haces cuando los hombres malinterpretan tu forma de ser tan formal con coqueteo?”. Ella explicó: “Según yo, poner límites. Yo soy jodona, pero no soy tocona, no le escribo a nadie a menos que seamos amigos y digo directamente que no me chimbeen”.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre sus compañeros de ¿Qué hay pa’ dañar??

Valentina Taguado aseguró que se ha sentido muy bien en ¿Qué hay pa’ dañar? y expresó su admiración por sus compañeros Hassam y Johana Velandia, respondiendo a un usuario que le preguntó durante la misma dinámica.

El programa, que inició recientemente, ya ha logrado captar la atención de los usuarios de YouTube y de la app de Canal RCN. Su estilo sin censura, el humor característico y la complicidad de los tres presentadores permiten abordar historias de la vida cotidiana de manera entretenida y cercana a la audiencia.

Valentina Taguado aclaró si tiene una relación con derechos con Raúl Ocampo
Valentina Taguado aclara rumores sobre su amistad con derechos con Raúl Ocampo (Foto: Canal RCN)
