Fotos de Pipe Bueno en Milán junto a Luisa Fernanda W causan furor: “Es como el vino”

El cantante de música popular Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han revelado varias imágenes de su viaje a Milán, Italia, desmintiendo rumores de ruptura tras una campaña publicitaria.

¿Qué dicen los rumores sobre la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido y el artista, quienes llevan más de cinco años de relación desde que se conocieron en 2019 y que fruto de su amor tienen dos pequeños niños: Máximo y Domenic.

Siempre han dejado ver a través de sus redes sociales su cotidianidad y la dinámica que tienen como pareja y su relación estable, aunque han enfrentado algunas críticas y rumores en el pasado.

Recientemente, la pareja se mudó a México con el fin de expandir sus carreras profesionales y atravesaron una serie de rumores de separación tras mensajes compartidos que los fans interpretaron como ruptura. Sin embargo, la pareja aclaró que todo se trataba de una estrategia de marketing para una campaña publicitaria.

Sin duda, dejaron claro que su unión y próxima boda, proyectada para 2026, sigue en pie. Las recientes fotografías compartidas por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W los muestran más enamorados que nunca en Milán, Italia.

¿Qué mostraron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en su viaje a Milán?

En la cuenta oficial de Pipe Bueno compartió una serie de imágenes de su visita al país europeo, luciendo jeans negros, camiseta blanca y una chaqueta de cuero negra, combinada con lentes oscuros.

Rápidamente, la publicación se llenó de ‘me gusta’ y elogios para el cantante popular. Una de las reacciones fue de Luisa Fernanda W, quien le escribió “Te amo” acompañado de un corazón rojo.

Entre otros comentarios se podían leer: “Demasiado, con muchoooooo”, “Pipe es como el vino, mientras más años, muchísimo mejor. Bellísimo” y “Qué lindas fotos”.

Además, compartió una imagen de la cuenta de Luisa Fernanda W, quien suma millones de seguidores, donde coloca un mensaje: “Como se ve de lindo cuando hace caso”, aparentemente refiriéndose al look de Pipe Bueno sugerido por la influenciadora.

Aunque no se sabe con certeza que el viaje sea de vacaciones, se intuye que es por trabajo, ya que Luisa Fernanda W ha estado publicando varias fotografías y momentos en la ciudad italiana, mostrando además sus outfits.