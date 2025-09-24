Se revelan detalles de lo que sería el video oficial de la canción “Reales” de Melissa Gate ¡Video!

Se conocieron imágenes inéditas de lo que sería el video oficial de la canción “Reales” de Melissa Gate ex participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué se sabe del video oficial de “Reales” de Melissa Gate?

En un breve adelanto compartido en redes sociales, la influencer y empresaria aparece interpretando un fragmento de su tema.

Las escenas muestran a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia junto a Emiro, con quien compartió en el reality de convivencia.

Revelan detalles del detrás de cámaras del video “Reales” de Melissa Gate

(Foto: Canal RCN)

En las imágenes, la ambientación recuerda a un castillo, con Melissa luciendo un atuendo completamente negro y una corona de reina.

A su lado, Emiro sostiene un perro mientras comparte la escena con Melissa, transmitiendo complicidad y naturalidad. La puesta en escena acompaña el mensaje de la canción, que invita a ser genuino y a responder con ironía a las críticas en redes sociales.

La canción “Reales”, es una colaboración con el rapero Meysan, se volvió popular en 2025 en Colombia, principalmente gracias a las redes sociales y la exposición de Melissa Gate en el reality.

¿Qué mensaje transmite su canción “Reales” de Melissa Gate?

La letra funciona como un “roast yourself”, una respuesta irónica a los comentarios negativos que la artista recibió durante su reciente participación en La casa de los famosos.

El tema celebra a quienes son genuinos y auténticos, contrastando con quienes fingen o buscan beneficios oportunistas.

Además, hace referencias a la traición, a la falsedad y además de la importancia de la lealtad, subraya la fuerza de quienes se mantienen genuinos pese a los comentarios negativos.

Foto: Buen día Colombia

Aunque su interpretación en vivo junto a Meysan en los Premios Ícono 2025 generó polémica, según fanáticos Melissa Gate usó playback, un tema que ella aclaró explicando que no tuvo tiempo suficiente para preparar su actuación debido a su participación en el reality.

Recientemente, Melissa Gate realizó un house tour en su nuevo apartamento en Medellín, mostrando a sus seguidores espacios como la sala-comedor, cocina, baños y un balcón con vista panorámica de la ciudad.

La influencer anunció que, una vez amoblado, se mudará y continuará sus grabaciones desde este lugar.