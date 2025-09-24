Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla reaccionó a la muerte de B-King y Regio Clown tras su visita a México

El artista Altafulla opinó sobre el fallecimiento de B-King y Regio Clown al llegar a México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y B-King
Altafulla sobre la muerte de B-King/Canal RCN/Buen Día, Colombia

El cantante Altafulla se encuentra en México promocionando su música en medio de la dolorosa noticia del fallecimiento de los artistas B-King y Regio Clown.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Altafulla tras la muerte de B-King y Regio Clown?

El artista fue interrogado en uno de los medios de comunicación en México sobre lo ocurrido con los colombianos, quienes fueron asesin*dos el pasado 17 de septiembre tras estar juntos en el país azteca.

Altafulla sobre B-King

El barranquillero lamentó lo sucedido e hizo un llamado a tener responsabilidad sobre todo lo que dice en redes sociales de no atacar o decir cosas de las que no se puede tener control.

"Dejemos de estar promoviendo el odio, dejemos de estar creyendo que podemos tomar la justicia en nuestras manos , ya estamos grandes y tenemos que tener ese nivel de conciencia y responsabilidad que hoy en día hasta montar una historia no sabes lo que puede generar detrás de la pantalla", dijo.

Detalló que hay que ser más prevenidos, revisar más con quienes nos estamos relacionando y tener claro lo que está bien y lo que no.

Asimismo, le envió un mensaje a las familias de los artistas enviándoles mucha fuerza en este momento tan difícil.

Artículos relacionados

¿Altafulla conoció a B-King?

El artista señaló que él alcanzó a conocer al cantante B-King, pues según explicó no trabajaron juntos, pero se cruzaron en varias ocasiones debido a que hicieron música en el mismo estudio.

Altafulla sobre B-King y Karina garcía

Altafulla fue interrogado también sobre los rumores que relacionaron a B-King con su pareja, la influenciadora Karina García, a lo que él señaló que sí se enteró de dicha situación, pero que nunca tuvieron la oportunidad de hablarlo debido a la cantidad de compromisos laborares que él ha tenido tras su salida de La casa de los famosos Colombia, reality que se ganó.

Artículos relacionados

El cantante indicó que después de tantos años luchando por el reconocimiento y el éxito que actualmente está teniendo no puede descansar y debe seguir trabajando fuertemente, por lo que, ha estado muy enfocado en sus cosas.

Varios internautas le pidieron a Altafulla cuidarse bastante durante su visita en México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Talento nacional

Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París con un mensaje de amor propio

Daniella Álvarez avanza en su recuperación y regresa a París como símbolo de resiliencia, inclusión y fuerza para millones de personas.

Valentino Lázaro La abuela La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se refirió al desenvolvimiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el próximo año.

Lo más superlike

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?