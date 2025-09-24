Altafulla reaccionó a la muerte de B-King y Regio Clown tras su visita a México

El cantante Altafulla se encuentra en México promocionando su música en medio de la dolorosa noticia del fallecimiento de los artistas B-King y Regio Clown.

¿Qué dijo Altafulla tras la muerte de B-King y Regio Clown?

El artista fue interrogado en uno de los medios de comunicación en México sobre lo ocurrido con los colombianos, quienes fueron asesin*dos el pasado 17 de septiembre tras estar juntos en el país azteca.

El barranquillero lamentó lo sucedido e hizo un llamado a tener responsabilidad sobre todo lo que dice en redes sociales de no atacar o decir cosas de las que no se puede tener control.

"Dejemos de estar promoviendo el odio, dejemos de estar creyendo que podemos tomar la justicia en nuestras manos , ya estamos grandes y tenemos que tener ese nivel de conciencia y responsabilidad que hoy en día hasta montar una historia no sabes lo que puede generar detrás de la pantalla", dijo.

Detalló que hay que ser más prevenidos, revisar más con quienes nos estamos relacionando y tener claro lo que está bien y lo que no.

Asimismo, le envió un mensaje a las familias de los artistas enviándoles mucha fuerza en este momento tan difícil.

¿Altafulla conoció a B-King?

El artista señaló que él alcanzó a conocer al cantante B-King, pues según explicó no trabajaron juntos, pero se cruzaron en varias ocasiones debido a que hicieron música en el mismo estudio.

Altafulla fue interrogado también sobre los rumores que relacionaron a B-King con su pareja, la influenciadora Karina García, a lo que él señaló que sí se enteró de dicha situación, pero que nunca tuvieron la oportunidad de hablarlo debido a la cantidad de compromisos laborares que él ha tenido tras su salida de La casa de los famosos Colombia, reality que se ganó.

El cantante indicó que después de tantos años luchando por el reconocimiento y el éxito que actualmente está teniendo no puede descansar y debe seguir trabajando fuertemente, por lo que, ha estado muy enfocado en sus cosas.

Varios internautas le pidieron a Altafulla cuidarse bastante durante su visita en México.