Dayana Angulo, Miss Casanare revela cómo enfrenta los momentos difíciles: esto dijo

Dayana Angulo, Miss Casanare compartió emotiva reflexión tras los complicados momentos que vivió en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Dayana Angulo, Miss Casanare reveló los difíciles momentos de su pasado.
¿Por qué la adolescencia de Miss Casanare fue difícil? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas tras el gran desempeño que han demostrado las candidatas desde el inicio de Miss Universe Colombia, el reality.

Además, las 28 representantes han tenido la oportunidad en evaluar todo lo que han aprendido durante la competencia gracias a los consejos recibidos por parte de expertos. Así también, Dayana Angulo, Miss Casanare, ha sido tendencia al revelar cómo ha superado los momentos difíciles para ser una gran modelo en la actualidad.

¿Cuál fue el difícil momento que atravesó Dayana Angulo, Miss Casanare en el pasado?

Recordemos que hace unos días el nombre de Dayana Angulo, Miss Casanare, se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confesar el difícil momento que atravesó en el pasado.

¿Por qué Dayana Angulo, Miss Casanare atravesó complicados momentos en el pasado? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Dayana Angulo recordó que tuvo algunos problemas alimenticios durante su adolescencia a causa de las inseguridades que sintió en el momento.

“El modelaje, para mí, fue una manera de aceptarme. No me sentía bien para ser modelo, pues atravesé por una vi#laci#n hace varios años. Sin embargo, el año pasado, mi padre me llenó de fortaleza para salir adelante”, añadió Dayana Angulo.

Esta historia de vida ha acaparado la atención de miles de internautas al resaltar la gran resiliencia que tiene Dayana Angulo. Así también, está sumamente orgullosa de ser parte de una de las candidatas del certamen de belleza para demostrar lo mejor en la competencia.

¿Cuál ha sido la fuente de inspiración de Dayana Angulo, Miss Casanare para ser una reconocida modelo?

Recientemente, Dayana Angulo confesó a través de sus redes sociales las expectativas que tiene tras estar cerca de la gran final del reality. También, compartió una emotiva fotografía junto a su madre en la que expresó lo siguiente:

“Soy la mujer que soy hoy en día gracias a las oraciones diarias de esta mujer a la cual tengo por fortuna llamar madre”, añadió Miss Casanare.

Esta ha sido la gran participación de Dayana Angulo, Miss Casanare en Miss Universe Colombia, el reality. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que la gran final de Miss Universe Colombia, el reality, se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre en el horario de las 8:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

