Melissa Gate y Miguel Melfi se muestran juntos, ¿a qué se debe su encuentro?

La influenciadora Melissa Gate y el cantante Miguel Melfi se dejaron ver juntos en Panamá y causaron revuelo entre sus fanáticos.

¿Melissa Gate y Miguel Melfi juntos?

+Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Miguel Melfi de la primera temporada y Melissa Gate de la segunda temporada, se mostraron compartieron tiempo juntos luego de la visita de la paisa a Panamá.

El panameño fue el encargado de recibirla en su país, mostrando la gran relación que hay entre ellos.

En redes sociales varios fanáticos de la creadora de contenido enseñaron el gran recibimiento que le hicieron en el aeropuerto, donde le demostraron todo su cariño obsequiándole regalos y expresándole lo mucho que la admiran.

"No me lo esperaba, la gente súper linda, querida. Desde que llegué al aeropuerto todo el mundo me reconoció y me han tratado súper bien, ni en mi casa me tratan así", confesó Melissa.

¿Por qué Melissa Gate y Miguel Melfi se conocen y por qué están juntos?

Los famosos se conocen desde hace un buen tiempo debido a que ambos participaron en un reality llamado "El Poder del Amor", el cual ganó el panameño.

Los dos se reencontraron debido a que nuevamente trabajarán juntos, pues Melissa Gate viajó por primera vez a Panamá para estar presente en los Premios Juventud, que se llevarán a cabo este 25 de septiembre en este país y que reconoce a los mejores de la industria musical latina.

Por ahora, no se sabe si solo son invitados, si presentarán alguna categoría o si quizás se subirán al escenario a cautivar a los asistentes con su música.

Recordemos que, Melissa Gate ha tenido gran éxito con su canción "Los Reales", a la que recientemente le grabó el video musical.

Según ha detallado la paisa está trabajando para enfocarse en la música y poder comenzar una carrera como cantante buscando colaboraciones que le ayuden a impulsarse en esta área.

Por el momento, los fanáticos de los artistas siguen al pendiente de sus publicaciones, donde detallaron lo mucho que les gustó verlos juntos nuevamente.