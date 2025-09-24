Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate y Miguel Melfi se muestran juntos, ¿a qué se debe su encuentro?

Esta es la razón detrás del reencuentro de Melissa Gate y Miguel Melfi, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate y Miguel Melfi
Melissa Gate y Miguel Melfi en Panamá/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate y el cantante Miguel Melfi se dejaron ver juntos en Panamá y causaron revuelo entre sus fanáticos.

Artículos relacionados

¿Melissa Gate y Miguel Melfi juntos?

+Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Miguel Melfi de la primera temporada y Melissa Gate de la segunda temporada, se mostraron compartieron tiempo juntos luego de la visita de la paisa a Panamá.

El panameño fue el encargado de recibirla en su país, mostrando la gran relación que hay entre ellos.

En redes sociales varios fanáticos de la creadora de contenido enseñaron el gran recibimiento que le hicieron en el aeropuerto, donde le demostraron todo su cariño obsequiándole regalos y expresándole lo mucho que la admiran.

"No me lo esperaba, la gente súper linda, querida. Desde que llegué al aeropuerto todo el mundo me reconoció y me han tratado súper bien, ni en mi casa me tratan así", confesó Melissa.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate y Miguel Melfi se conocen y por qué están juntos?

Los famosos se conocen desde hace un buen tiempo debido a que ambos participaron en un reality llamado "El Poder del Amor", el cual ganó el panameño.

Los dos se reencontraron debido a que nuevamente trabajarán juntos, pues Melissa Gate viajó por primera vez a Panamá para estar presente en los Premios Juventud, que se llevarán a cabo este 25 de septiembre en este país y que reconoce a los mejores de la industria musical latina.

Artículos relacionados

Por ahora, no se sabe si solo son invitados, si presentarán alguna categoría o si quizás se subirán al escenario a cautivar a los asistentes con su música.

Recordemos que, Melissa Gate ha tenido gran éxito con su canción "Los Reales", a la que recientemente le grabó el video musical.

Según ha detallado la paisa está trabajando para enfocarse en la música y poder comenzar una carrera como cantante buscando colaboraciones que le ayuden a impulsarse en esta área.

Por el momento, los fanáticos de los artistas siguen al pendiente de sus publicaciones, donde detallaron lo mucho que les gustó verlos juntos nuevamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Talento nacional

Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París con un mensaje de amor propio

Daniella Álvarez avanza en su recuperación y regresa a París como símbolo de resiliencia, inclusión y fuerza para millones de personas.

Valentino Lázaro La abuela La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se refirió al desenvolvimiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el próximo año.

Lo más superlike

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?