La Segura e Ignacio Baladán enamoran al ir a divertida clase con su hijo Lucca

La influenciadora Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, y el chef Ignacio Baladán siguen disfrutando su etapa de padres primerizos.

¿Cómo van La Segura e Ignacio Baladán tras tener a su bebé, Lucca?

En comparación con otros rostros de la farándula, la pareja de influencers no ha tenido problema en documentar todo lo que ha pasado desde el primer día en el que su hijo Lucca nació.

Para La Segura e Ignacio, sus seguidores son parte fundamental en su vida. Por esta razón, es común que abunden los videos de la dupla con el pequeño Lucca, quien va creciendo y ya tiene sus primeros meses.

Precisamente, es vista de darle una buena crianza a su hijo, la colombiana y el uruguayo dieron a conocer que toman clases de estimulación con su bebé. Como es común, compartieron su experiencia a través de las plataformas de interacción social.

Baladán y La Segura se disfrutan su etapa de ser papá y mamá | Foto del Canal RCN.

¿Cómo son las clases de estimulación temprana para Lucca, hijo de La Segura y Baladán?

La Segura e Ignacio Baladán ya van a clases con su bebé Lucca, ambos aparecieron en una historia de Instagram en la que se puede observar que la familia busca que el más pequeño crezca de la forma más sana.

Por ende, fueron a una dinámica de estimulación temprana que sirve para que el bebé tenga mayor facilidad a la hora de comunicarse, a la vez que se interese por aprender y explorar lo que hay a su alrededor.

En el video, se escucha que la profesora y los influencers le cantan a Lucca.

"Levantado una mano, te saludo, hola, Lucca, Levantando un dedito, yo te lanzo un besito", es la composición para el hijo de La Segura e Ignacio Baladán.

Así las cosas, la colombiana y el uruguayo continúan derrochando amor por su hijo y velando porque su crianza sea efectiva.



¿La Segura se hará cambios en su figura?

Recientemente, La Segura dio a conocer que se someterá a cambios en su figura, así que comentó que ya tiene la fecha para hacerse las intervenciones, pero no dio el día exacto.

La Segura se someterá a cambios físicos | Foto del Canal RCN.

Mientras tanto, la creadora de contenido caleña se la pasa con su bebé a todo momento.