Hermana de B-King compartió desgarrador mensaje con el que despidió al cantante

La hermana de B-King compartió un emotivo mensaje de despedida con el que recordó al cantante tras su fallecimiento.

Hermana de B-King rompe el silencio con desgarrador mensaje tras su partida
El emotivo adiós de la hermana de B-King que ha conmovido a todos. (Foto Canal RCN).

Stefania Agudelo, hermana del fallecido cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, compartió un desgarrador mensaje lleno de dolor y nostalgia para despedirlo.

¿Cuál fue el mensaje con el que la hermana de B-King lo despidió tras su fallecimiento?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefania Agudelo compartió un extenso y muy doloroso mensaje con el que no solo agradeció a los internautas, amigos y familiares por el apoyo recibido en este difícil momento, sino que también despidió a B-King.

B-King
B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Agudelo comenzó agradeciendo a todas las personas que ayudaron a difundir información sobre la desaparición de B-King, posteriormente confirmó de manera oficial por parte de la familia del artista que efectivamente los cuerpos encontrados el pasado lunes 22 de septiembre en costales en una carretera en México sí correspondían al de su hermano y su amigo, Regio Clown.

"Hoy con profundo dolor, compartimos que Bayron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita"

Así mismo, la joven creadora de contenido destacó diversas cualidades por las que B-King destacó en vida: su nobleza, su alegría, respeto, bondad y disposición.

¿Cuál es el legado que B-King dejó tras su fallecimiento? Esto dijo su hermana

La hermana de B-King hizo énfasis en la forma en la que Bayron debía ser recordado por todos, pues pese a su trágica muerte el llamado es a no guardar rencor hacia otros y a unirse como seres humanos para que la paz reine en un mundo en el que el amor es tan necesario.

Madre de B-King se pronunció en redes sociales
El 22 de septiembre de 2025 las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de B-King. (Foto: Freepik)

"Su amor y esencia siempre estarán presentes"

Actualmente las autoridades mexicanas avanzan en las investigaciones para encontrar a los responsables de este reprochable hecho que acabó con la vida de Bayron Sánchez y Regio Clown, quienes se encontraban luchando por sus sueños de ser artistas reconocidos internacionalmente.

