Yeison Jiménez reaccionó al fallecimiento de B-King: reveló video inédito

Yeison Jiménez compartió un video que B-King había grabado semanas atrás junto a su mamá con una de sus canciones.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez reaccionó a muertes de B-King
Yeison Jiménez compartió video de B-King. (AFP: Eva Marie Uzcategui y Canal RCN)

La muerte de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King ha dado bastante de qué hablar por la forma en que sucedieron los hechos luego de ser reportado como desaparecido en México.

¿Cómo reaccionó Yeison Jiménez al fallecimiento de B-King?

La noticia del fallecimiento de B-King se confirmó en la tarde del 22 de septiembre a través de un comunicado de las autoridades mexicanas en donde se confirmó que se encontraron los cuerpos de Bayron y su amigo Regio Clown.

La muerte de B-King ha provocado múltiples reacciones por parte de celebridades, artistas e internautas, uno de los últimos en pronunciarse en las últimas horas fue el cantante Yeison Jiménez.

El artista de música popular compartió un emotivo video que Bayron Sánchez había compartido semanas atrás con una de sus canciones, demostrando que era fiel seguidor de su música.

Yeison Jiménez se cae en pleno concierto
Yeison Jiménez se pronunció ante la muerte de B-King. (AFP: Rodrigo Varela)

¿Cuál fue el video que B-King había compartido cantando canción de Yeison Jiménez?

El fallecido cantante había compartido semanas atrás un video junto a su mamá en el que se mostraban cantando la canción "Se acabó" de Jiménez.

En el video B-King se mostraba bastante efusivo cantando el coro de la canción y junto al video había mandado un mensaje a modo de indirecta.

Lo de no guardar luto no solo lo dijo Yeison Jiménez.

La parte que se mostró cantando B-King junto a su mamá decía lo siguiente: "Si se acabó, ya se acabó ¿Llorar por qué? ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no. A la final, no soy yo el que perdió".

¿Qué se sabe del fallecimiento de B-King?

Hasta el momento las muertes de B-King y Regio Clown son materia de investigación de las autoridades mexicanas, quienes recibieron la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum para darle prioridad al caso.

La mandataria de los Estados Unidos Mexicanos expresó que era un tema diplomático con Colombia y por eso pondría todos los recursos para dar con el paradero de los responsables de la muerte de los artistas.

"Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que ver con Colombia".

Claudia Sheinbaum habló sobre desaparición de B-King
Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de B-King. (AFP: Yuri CORTEZ y Canal RCN)
