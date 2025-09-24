Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, habló de sus retoques estéticos: ¿se arrepiente?

El nombre de Marcelo Cezán se convirtió en tendencia hacer unos meses tras su gran labor como presentador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, junto a Carla Giraldo.

Además, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las intervenciones médicas que se ha realizado Michelle Gutty , pareja de Marcelo Cezán.

¿Cuántos retoques estéticos se ha realizado Michelle Gutty?

Cabe destacar que Michelle Gutty se ha destacado en ser una reconocida cantante y bailarina a lo largo de su vida. Así también, ha demostrado su habilidad en otras áreas como coach de acentos.

Por su parte, Michelle ha dividido múltiples opiniones por parte de internautas tras revelar algunas de las experiencias que ha tenido al momento de realizarse algunas intervenciones estéticas, pues expresó lo siguiente:

“La primera cirugía que me hice, la cual no me arrepiento porque fue algo de salud, fue mi nariz. Me hice una rinoplastia. La segunda en la que me arrepiento es de la lipo. En medio de esto, sufrí de una fibrosis. La otra que me hice, fue una manga gástrica”, añadió Michelle.

Durante las palabras de Michelle, la artista reveló que se arrepiente de haberse realizado algunos de estos procedimientos médicos. Sin embargo, ha tenido la oportunidad de aprender de los respectivos cuidados que se deben tener en cuenta al respecto.

Con base en estas palabras, Michelle se sinceró acerca de las reacciones que ha tenido su cuerpo cuando se ha enfrentado a una intervención médica. De igual modo, les dio especiales consejos a sus seguidores de su experiencia.

¿Cómo se llama el hijo que tienen Marcelo Cezán y Michelle Gutty?

Es clave mencionar que una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Marcelo Cezán y Michelle Gutty, quienes se han convertido en fuente de inspiración para muchos de sus seguidores.

