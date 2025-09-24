Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, habló de sus retoques estéticos: ¿se arrepiente?

Tras varias especulaciones, Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, confesó qué intervenciones médicas se ha hecho.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposa de Marcelo Cezán reveló cuántos retoques estéticos tiene.
¿Cuántos retoques estéticos tiene la esposa de Marcelo Cezán? | Foto: Canal RCN

El nombre de Marcelo Cezán se convirtió en tendencia hacer unos meses tras su gran labor como presentador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, junto a Carla Giraldo.

Además, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las intervenciones médicas que se ha realizado Michelle Gutty, pareja de Marcelo Cezán.

Artículos relacionados

¿Cuántos retoques estéticos se ha realizado Michelle Gutty?

Cabe destacar que Michelle Gutty se ha destacado en ser una reconocida cantante y bailarina a lo largo de su vida. Así también, ha demostrado su habilidad en otras áreas como coach de acentos.

Esposa de Marcelo Cezán reveló cuántos retoques estéticos tiene.
¿Quién es la esposa de Marcelo Cezán? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Michelle ha dividido múltiples opiniones por parte de internautas tras revelar algunas de las experiencias que ha tenido al momento de realizarse algunas intervenciones estéticas, pues expresó lo siguiente:

“La primera cirugía que me hice, la cual no me arrepiento porque fue algo de salud, fue mi nariz. Me hice una rinoplastia. La segunda en la que me arrepiento es de la lipo. En medio de esto, sufrí de una fibrosis. La otra que me hice, fue una manga gástrica”, añadió Michelle.

Durante las palabras de Michelle, la artista reveló que se arrepiente de haberse realizado algunos de estos procedimientos médicos. Sin embargo, ha tenido la oportunidad de aprender de los respectivos cuidados que se deben tener en cuenta al respecto.

Artículos relacionados

Con base en estas palabras, Michelle se sinceró acerca de las reacciones que ha tenido su cuerpo cuando se ha enfrentado a una intervención médica. De igual modo, les dio especiales consejos a sus seguidores de su experiencia.

¿Cómo se llama el hijo que tienen Marcelo Cezán y Michelle Gutty?

Es clave mencionar que una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Marcelo Cezán y Michelle Gutty, quienes se han convertido en fuente de inspiración para muchos de sus seguidores.

Esposa de Marcelo Cezán reveló cuántos retoques estéticos tiene.
¿Cómo se llama el hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty? | Foto: Canal RCN

Así también, ambas celebridades han compartido a través de sus redes sociales la gran felicidad que sienten al ser padres de su hijo Fabricio, con quien comparten los momentos más importantes de sus vidas como pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Talento nacional

Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París con un mensaje de amor propio

Daniella Álvarez avanza en su recuperación y regresa a París como símbolo de resiliencia, inclusión y fuerza para millones de personas.

Valentino Lázaro La abuela La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se refirió al desenvolvimiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el próximo año.

Lo más superlike

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?