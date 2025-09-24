Dayro Moreno estará a un gol de romper un récord en la Copa Sudamericana

D

Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol profesional colombiano con más de 370 goles está a punto de igualar el récord de mayor número de anotaciones en una sola edición del torneo continental.

El estadio de Palogrande en Manizales se vestirá de fiesta cuando el conjunto blanco reciba a su rival en el duelo de vuelta de los cuartos de final, con la ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida, la ilusión de clasificar a semifinales se hace más fuerte.

¿Qué récord persigue Dayro Moreno en la Copa Sudamericana?

El delantero acumula un total de diez anotaciones en el torneo, una cifra que lo pone muy cerca de la marca impuesta por Eduardo Vargas en el 2011, cuando el chileno anotó once goles con la Universidad de Chile.

El Palogrande se alista para vivir una noche mágica: Dayro Moreno busca igualar la marca goleadora de Eduardo Vargas en 2011. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

De alcanzar esa cifra, Dayro Moreno no solo empataría, sino que quedaría a un gol de convertirse en el goleador absoluto de la Copa en una edición, algo que nunca ha sido logrado por un colombiano.

El impacto de sus anotaciones no se limita a las estadísticas, han sido realmente decisivas para mantener al Once Caldas con vida en el campeonato, en un año en el que el equipo busca regresar a los primeros planos del continente, recordando la histórica Copa Libertadores del 2004.

¿Qué colombianos han dejado huella en la la Copa Sudamericana?

Aunque varios futbolistas nacionales han brillado en el torneo, ninguno ha llegado a las cifras de Dayro Moreno en 2025, de hecho, el mayor número de anotaciones llegó a solo 5 en un solo campeonato.

Once Caldas sueña en grande: Dayro Moreno está a un paso de dejar su nombre grabado en la historia del fútbol continental. (AFP: Luis ACOSTA)

Para el club manizaleño cada gol de Dayro es un recordatorio de que la grandeza sigue intacta, los aficionados sueñan con volver a vivir noches internacionales memorables y el goleador se convirtió ahora en un símbolo de inspiración para los jugadores del equipo y los hinchas que siguen de cerca cada uno de los encuentros.

¿Qué significa este momento para Once Caldas y su hinchada en la Copa Sudamericana?

Si Dayro Moreno logra marcar en el estadio Palogrande un próximo gol, igualará a Eduardo Vargas y quedará muy cerca de adueñarse en solitario de un récord que ha permanecido por más de diez años.

Más allá de la estadística, su rendimiento confirma que la experiencia y la perseverancia sigue siendo su herramienta vital para escribir una nueva página en la historia del fútbol colombiano.