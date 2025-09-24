Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayro Moreno estará a un gol de romper un récord en la Copa Sudamericana

A sus 38 años, Dayro Moreno está a un tanto de igualar el récord de más goles en una edición de la Sudamericana y hacer historia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dayro Moreno
Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.

D

Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol profesional colombiano con más de 370 goles está a punto de igualar el récord de mayor número de anotaciones en una sola edición del torneo continental.

El estadio de Palogrande en Manizales se vestirá de fiesta cuando el conjunto blanco reciba a su rival en el duelo de vuelta de los cuartos de final, con la ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida, la ilusión de clasificar a semifinales se hace más fuerte.

Artículos relacionados

¿Qué récord persigue Dayro Moreno en la Copa Sudamericana?

El delantero acumula un total de diez anotaciones en el torneo, una cifra que lo pone muy cerca de la marca impuesta por Eduardo Vargas en el 2011, cuando el chileno anotó once goles con la Universidad de Chile.

Dayro Moreno celebró sus 40 años
El Palogrande se alista para vivir una noche mágica: Dayro Moreno busca igualar la marca goleadora de Eduardo Vargas en 2011. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

De alcanzar esa cifra, Dayro Moreno no solo empataría, sino que quedaría a un gol de convertirse en el goleador absoluto de la Copa en una edición, algo que nunca ha sido logrado por un colombiano.

El impacto de sus anotaciones no se limita a las estadísticas, han sido realmente decisivas para mantener al Once Caldas con vida en el campeonato, en un año en el que el equipo busca regresar a los primeros planos del continente, recordando la histórica Copa Libertadores del 2004.

Artículos relacionados

¿Qué colombianos han dejado huella en la la Copa Sudamericana?

Aunque varios futbolistas nacionales han brillado en el torneo, ninguno ha llegado a las cifras de Dayro Moreno en 2025, de hecho, el mayor número de anotaciones llegó a solo 5 en un solo campeonato.

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción
Once Caldas sueña en grande: Dayro Moreno está a un paso de dejar su nombre grabado en la historia del fútbol continental. (AFP: Luis ACOSTA)

Para el club manizaleño cada gol de Dayro es un recordatorio de que la grandeza sigue intacta, los aficionados sueñan con volver a vivir noches internacionales memorables y el goleador se convirtió ahora en un símbolo de inspiración para los jugadores del equipo y los hinchas que siguen de cerca cada uno de los encuentros.

Artículos relacionados

¿Qué significa este momento para Once Caldas y su hinchada en la Copa Sudamericana?

Si Dayro Moreno logra marcar en el estadio Palogrande un próximo gol, igualará a Eduardo Vargas y quedará muy cerca de adueñarse en solitario de un récord que ha permanecido por más de diez años.

Más allá de la estadística, su rendimiento confirma que la experiencia y la perseverancia sigue siendo su herramienta vital para escribir una nueva página en la historia del fútbol colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes y B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes exige esclarecer lo que le pasó a B-King: "Me pongo a disposición de las autoridades"

Marcela Reyes se pronunció tras las acusaciones en su contra por lo sucedido con el cantante B-King.

Daniela Álvarez reveló en entrevista que fue afectada por linfoma Talento nacional

Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París con un mensaje de amor propio

Daniella Álvarez avanza en su recuperación y regresa a París como símbolo de resiliencia, inclusión y fuerza para millones de personas.

Valentino Lázaro La abuela La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se refirió al desenvolvimiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el próximo año.

Lo más superlike

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

El estreno de “Hasta que me enamoro” sorprendió con un beso entre Tini y María Becerra que ya es viral y tendencia en la música latina.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?