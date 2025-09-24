El Negro Salas reveló por qué no invitó a Yina Calderón a su boda: “No era tan fácil”

El actor Fernando Salas, conocido como El Negro Salas, compartió con sus seguidores detalles de su reciente matrimonio con Ana María Espinosa. Durante una transmisión en vivo desde su luna de miel, reveló por qué la influenciadora Yina Calderón no estuvo presente en la ceremonia.

¿Por qué El Negro Salas no invitó a Yina Calderón?

En medio del Live, Salas contó que se encontraba en el hotel mientras su esposa se arreglaba y aprovechó para responder preguntas de quienes se conectaron. Uno de los temas que más generó curiosidad fue la ausencia de Yina en el evento, algo que él aclaró directamente.

“Hay algunas personas con las que de pronto en algún momento las cosas en La casa estuvieron no tan chéveres… no era tan fácil”, expresó el vallecaucano al explicar la situación.

El actor recordó que su relación con Yina no siempre fue sencilla durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Aun así, señaló que no existe un conflicto actual y que, incluso, hablaron. “Ella me deseó muchos éxitos en el matrimonio y yo le dije que todo estaba bien”, comentó.

Salas también aclaró que, con otros exparticipantes, como José, no mantiene comunicación desde hace un tiempo, lo que explicó por qué tampoco asistió al evento.

La boda de Salas y Espinosa se realizó el pasado 19 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali. Fue una celebración íntima con familiares y amigos cercanos, además de la presencia de varios compañeros de La casa de los famosos Colombia.

El Negro Salas explicó por qué Yina Calderón no recibió invitación a su boda. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la boda del Negro Salas?

Por su parte, Yina Calderón también compartió su versión. La influenciadora contó que no fue invitada y lo tomó de manera tranquila, pues entendió que había situaciones pasadas que pesaban en la decisión del actor.

“Hay que entender que yo no la voy con Mateo y que me pasé un poquitico en el reality con su relación, entonces lo entiendo. Él no es una mala persona”, declaró en un video reciente.

Aun así, Calderón envió un mensaje de buenos deseos para los recién casados: “Les deseo mucha prosperidad, amor y felicidad en su matrimonio”, dijo Yina Calderón.