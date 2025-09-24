Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Negro Salas reveló por qué no invitó a Yina Calderón a su boda: “No era tan fácil”

El Negro Salas contó en un Live desde su luna de miel por qué no invitó a Yina Calderón a su matrimonio.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El Negro Salas confesó por qué no invitó a Yina Calderón a su boda
El Negro Salas explicó por qué Yina Calderón no recibió invitación a su boda. (Foto: Canal RCN)

El actor Fernando Salas, conocido como El Negro Salas, compartió con sus seguidores detalles de su reciente matrimonio con Ana María Espinosa. Durante una transmisión en vivo desde su luna de miel, reveló por qué la influenciadora Yina Calderón no estuvo presente en la ceremonia.

Artículos relacionados

¿Por qué El Negro Salas no invitó a Yina Calderón?

En medio del Live, Salas contó que se encontraba en el hotel mientras su esposa se arreglaba y aprovechó para responder preguntas de quienes se conectaron. Uno de los temas que más generó curiosidad fue la ausencia de Yina en el evento, algo que él aclaró directamente.

“Hay algunas personas con las que de pronto en algún momento las cosas en La casa estuvieron no tan chéveres… no era tan fácil”, expresó el vallecaucano al explicar la situación.

El actor recordó que su relación con Yina no siempre fue sencilla durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Aun así, señaló que no existe un conflicto actual y que, incluso, hablaron. “Ella me deseó muchos éxitos en el matrimonio y yo le dije que todo estaba bien”, comentó.

Artículos relacionados

Salas también aclaró que, con otros exparticipantes, como José, no mantiene comunicación desde hace un tiempo, lo que explicó por qué tampoco asistió al evento.

La boda de Salas y Espinosa se realizó el pasado 19 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali. Fue una celebración íntima con familiares y amigos cercanos, además de la presencia de varios compañeros de La casa de los famosos Colombia.

El Negro Salas confesó por qué no invitó a Yina Calderón a su boda
El Negro Salas explicó por qué Yina Calderón no recibió invitación a su boda. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la boda del Negro Salas?

Por su parte, Yina Calderón también compartió su versión. La influenciadora contó que no fue invitada y lo tomó de manera tranquila, pues entendió que había situaciones pasadas que pesaban en la decisión del actor.

Artículos relacionados

“Hay que entender que yo no la voy con Mateo y que me pasé un poquitico en el reality con su relación, entonces lo entiendo. Él no es una mala persona”, declaró en un video reciente.

Aun así, Calderón envió un mensaje de buenos deseos para los recién casados: “Les deseo mucha prosperidad, amor y felicidad en su matrimonio”, dijo Yina Calderón.

El Negro Salas confesó por qué no invitó a Yina Calderón a su boda
El Negro Salas explicó por qué Yina Calderón no recibió invitación a su boda. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King durante entrevista en Buen día Colombia. Talento nacional

Esta fue la última entrevista de B-King en el programa Buen día Colombia, esto dijo

En las últimas horas, revivieron la entrevista que B-King concedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas MasterChef Celebrity Colombia

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas: así reaccionó

Carolina Villegas expresó su molestia al ver la broma que le hizo su expareja, Mario Alberto Yepes y su hija: "Lo está favoreciendo".

ermana de B-King habla de una insólita experiencia Talento nacional

Hermana de B-King aseguró que el cantante envió un mensaje tras su fallecimiento

Stefania, hermana de B-King, reveló el mensaje que el cantante le habría enviado a su madre tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

El cantante Christian Nodal expresó su molestia con los rumores que la prensa inventa sin ningún tipo de sustento.

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

Muere Claudia Cardinale Talento internacional

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?