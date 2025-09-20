Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fernando ‘El Negro’ Salas se casó con Ana María Espinosa; Emiro sorprendió con una broma

El actor Fernando "El Negro" Salas se casó con Ana María Espinosa tras su paso por La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Matrimonio de Fernando “El Negro” Salas
“El Negro” Salas contrajo matrimonio con Ana María Espinosa Foto: Canal RCN)

El actor Fernando Salas ‘El Negro’ Salas, recordado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, vivió a llamar la atención de sus seguidores, en esta ocasión por su vida personal.

¿Qué dijo Fernando “El Negro” Salas sobre su boda?

El vallecaucano contrajo matrimonio con Ana María Espinosa en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre.

En redes sociales, el artista compartió imágenes de la celebración, donde se destacó la presencia de algunos excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

 

Uno de ellos fue Emiro Navarro, quien protagonizó un instante cargado de humor al lanzar una frase que sorprendió a los asistentes: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”.

El comentario fue recibido entre risas por el actor y su esposa, recordando las bromas que en el pasado hicieron Emiro, Norma Nivia y Mateo Varela en una transmisión de TikTok, donde aseguraban que intentarían sabotear el matrimonio de Salas.

El intérprete compartió con sus seguidores detalles de los que significó este nuevo paso en su vida, dejando claro que los rumores que lo rodearon en La casa de los famosos Colombia.

Matrimonio de Fernando “El Negro” Salas
“El Negro” Salas contrajo matrimonio con Ana María Espinosa (Foto: Canal RCN)

Durante el reality de convivencia algunos participantes lo señalaron de supuestos coqueteos con una amiga en común, mientras mantenía su compromiso con Ana María Espinosa, algo que no tuvo mayores repercusiones.

En sus publicaciones también se vio la cercanía con Emiro, quien incluso apareció viajando en el mismo vehículo con los recién casados después de la ceremonia.

¿Cómo ha sido la vida personal de Fernando “El Negro” Salas?

Antes de este matrimonio, Salas tuvo una relación con María Fernanda Patiño, con quien se casó en 2014 y tuvo un hijo llamado Jerónimo.

La unión terminó dos años después, en medio de reconocimientos del actor sobre actitudes que afectaron la relación.

El artista también habló durante su paso por el reality sobre Nicolás, su primogénito con una mujer norteamericana.

Según relató ‘El Negro’ Salas, la relación con él fue distante y, aunque intentó recuperarla, no logró los resultados esperados. Además, reveló que el joven se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos.

Matrimonio de Fernando “El Negro” Salas
“El Negro” Salas contrajo matrimonio con Ana María Espinosa Foto: Canal RCN)
