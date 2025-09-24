MasterChef Celebrity: Estas celebridades quedaron en riesgo de eliminación

Varios participantes se llevaron el delantal negro en MasterChef Celebrity y no lograron subir al balcón tras reto de salvación de este 25 de septiembre.

¿En qué consistió el reto de este 25 de septiembre en MasterChef Celebrity?

Los participantes que estaban en riesgo debían preparar un plato del menú de una aerolínea diseñados por el chef Álvaro Clavijo, los cuales fueron distribuidos por la presentadora Violeta Bergonzi, quien se ganó dicha ventaja.

Cada participante ofreció lo mejor de sí y de su conocimiento para lograr la mejor inspiración de dichas recetas.

¿Quiénes ganaron el reto de salvación este 25 de septiembre en MasterChef Celebrity?

Luego de que los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Álvaro Clavijo, quien estuvo como invitado, probaran los platos de cada uno, los jurados acordaron dar dos ganadores.

Primero anunciaron que el mejor plato fue el del comediante Pichingo, quien además tuvo la preparación más difícil de ejecutar.

Posteriormente, sorprendieron al anunciar que darían una segunda salvación y dieron el nombre de la actriz Alejandra Ávila, quien se mostró muy feliz y agradecida con la decisión.

Sin embargo, pese a dicha felicidad, Violeta Bergonzi y Michelle decidieron usar la ventaja que tenían juntas, la cual les permitía trasferir un delantal negro en caso de lo que tuviera con otro compañero que estuviera salvado, por lo que, decidieron que Michelle subiera al balcón, pues Violeta ya estaba salvada y le pusieron el delantal negro a Pichingo, quien no duró mucho celebrando su triunfo.

¿Qué participantes se ganaron delantal negro en MasterChef Celebrity este 24 de septiembre?

Tras las decisión de Violeta y Michelle, quienes quedaron con delantal negro fueron: Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás y David Sanín.

Cabe destacar que, a ellos se sumarían Valentina Taguado y LuisFer Hoyos en caso de que regresen a la competencia, quienes han estado ausentes del juego tras estar incapacitados por cuestiones de salud, igual que la presentadora Claudia Bahamón, quien también se contagió con el mismo virus.

Por ahora, los participantes se preparan para dar lo mejor de ellos, pues uno tendrá que abandonar la competencia.