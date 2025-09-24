Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta y Michelle usaron su ventaja contra Pichingo en MasterChef Celebrity, así reaccionó

Pichingo ganó el reto de salvación en MasterChef Celebrity, pero su felicidad le duró muy poco.

Violeta Bergonzi, Michelle y Pichingo en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi y Michelle le dejaron el delantal negro a Pichingo en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La presentadora Violeta Bergonzi y la actriz Michelle causaron revuelo luego de usar su ventaja en contra de Pichingo en MasterChef Celebrity.

¿Qué ventaja tenían Violeta Bergonzi y Michelle en MasterChef Celebrity?

Las participantes se habían ganado una ventaja luego de haber obtenido la victoria en un reto en parejas, la cual solo conocían ellas.

En su momento se mostraron bastante preocupadas por lo que podría pasar en caso de que tuvieran que usar dicha ventaja.

Violeta Bergonzi se mostró tranquila con la ventaja luego de que ella lograra subir al balcón tras un reto por equipos y ganara con sus compañeros Ricardo Vesga y Patty Grisales.

Sin embargo, Michelle sí quedó con delantal negro, pero asumió con la mejor actitud el reto de salvación para poder salvarse y no tener que usar la ventaja, la cual decía:

"Tienen la ventaja de trasferir un delantal negro si para el próximo reto de salvación las dos o solo uno de la pareja tiene delantal negro, ambos deben tomar la decisión de a quién le deben transferir el delantal negro de uno de ustedes".

¿Por qué Violeta y Michelle usaron la ventaja en MasterChef Celebrity este 24 de septiembre?

El reto lo ganaron Pichingo y Alejandra Ávila, razón por la que Violeta y Michelle decidieron usar su ventaja.

Pichingo con delantal negro en MasterChef Celebrity

Ambos acordaron que no tocarían a las mujeres, por lo que decidirían entre Ricardo Vesga y Pichingo, dando como resultado final que el comediante fuera quien se pusiera de nuevo el delantal negro a cambio de Michelle.

¿Cómo reaccionó Pichingo tras recibir el delantal negro en MasterChef Celebrity este 24 de septiembre?

El paisa se mostró muy desmotivado y triste por la decisión de sus compañeras debido a que dio lo mejor de él por hacer un gran plato y poder salvarse.

"Yo no soy ni vengativo ni nada, pero el juego da vueltas y alguna vez me tocará a mí una ventaja", expresó.

Pinchingo con delantal negro en MasterChef Celebrity

Violeta y Michelle señalaron que lo eligieron a él por ser más fuerte que Ricardo Vesga, por lo que, no les parecía estratégico salvarlo.

