Violeta y Michelle usaron su ventaja contra Pichingo en MasterChef Celebrity, así reaccionó

La presentadora Violeta Bergonzi y la actriz Michelle causaron revuelo luego de usar su ventaja en contra de Pichingo en MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Qué ventaja tenían Violeta Bergonzi y Michelle en MasterChef Celebrity?

Las participantes se habían ganado una ventaja luego de haber obtenido la victoria en un reto en parejas, la cual solo conocían ellas.

En su momento se mostraron bastante preocupadas por lo que podría pasar en caso de que tuvieran que usar dicha ventaja.

Violeta Bergonzi se mostró tranquila con la ventaja luego de que ella lograra subir al balcón tras un reto por equipos y ganara con sus compañeros Ricardo Vesga y Patty Grisales.

Sin embargo, Michelle sí quedó con delantal negro, pero asumió con la mejor actitud el reto de salvación para poder salvarse y no tener que usar la ventaja, la cual decía:

"Tienen la ventaja de trasferir un delantal negro si para el próximo reto de salvación las dos o solo uno de la pareja tiene delantal negro, ambos deben tomar la decisión de a quién le deben transferir el delantal negro de uno de ustedes".

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Por qué Violeta y Michelle usaron la ventaja en MasterChef Celebrity este 24 de septiembre?

El reto lo ganaron Pichingo y Alejandra Ávila, razón por la que Violeta y Michelle decidieron usar su ventaja.

Ambos acordaron que no tocarían a las mujeres, por lo que decidirían entre Ricardo Vesga y Pichingo, dando como resultado final que el comediante fuera quien se pusiera de nuevo el delantal negro a cambio de Michelle.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Cómo reaccionó Pichingo tras recibir el delantal negro en MasterChef Celebrity este 24 de septiembre?

El paisa se mostró muy desmotivado y triste por la decisión de sus compañeras debido a que dio lo mejor de él por hacer un gran plato y poder salvarse.

"Yo no soy ni vengativo ni nada, pero el juego da vueltas y alguna vez me tocará a mí una ventaja", expresó.

Violeta y Michelle señalaron que lo eligieron a él por ser más fuerte que Ricardo Vesga, por lo que, no les parecía estratégico salvarlo.