Madre encuentra a su hijo desaparecido en Ecuador gracias a un video viral en TikTok

Una mujer ecuatoriana llamada Amy Solano, jamás se imaginó que una simple e inocente publicación en sus redes sociales, se convertiría en la esperanza para toda una familia colombiana que no sabía de su ser querido.

Diego Londoño fue reconocido por su familia gracias a una 'tiktoker' ecuatoriana. (Foto de Freepik)

¿Cómo reconocieron a Diego Londoño sus familiares?

El video, que se viralizó rápidamente por la aparición de un hombre sonriendo y saludando detrás de una ventana, llegó hasta sus familiares que lo reconocieron de inmediato señalando que se llama Diego Londoño.

Tras el comentario de sus familiares en la publicación, cientos de personas se han unido para reencontrarlo con su familia encabezada por la tiktoker ecuatoriana que grabó el video que superó los 32 millones de reproducciones.

“Todos unidos para ayudar a Diego Londoño para que regrese a casa, los tiempos de Dios son perfectos y estoy segura de que el regresará a casa”, son algunos de los comentarios de los internautas en la publicación.

¿Qué ha pasado con la familia de Diego Londoño?

La ecuatoriana asegura que ha estado en contacto con los familiares de Diego, quienes le comunicaron que desde hace aproximadamente cinco años tiene un grave problema de memoria y que hace más de dos años no sabían absolutamente nada de él, por lo que el video fue como una señal de vida para ellos.

Según la Tiktoker, la familia está haciendo lo posible para llevarlo de regreso a Colombia, mientras ella busca ayuda de todas las personas para ubicar a Diego y mantenerlo a salvo en espera del reencuentro con su madre y sus hermanos.

Aunque aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades, la familia Londoño espera que las redes sociales usen su alcance para que esta historia pueda tener un final feliz y Diego Londoño pueda volver al seno de su hogar.