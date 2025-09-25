Karina García desapareció de redes sociales y envió un mensaje a sus seguidores

Karina García se ha venido preparando fuertemente para su próxima pelea en 'Stream Fighters 4', un reconocido evento liderado por el streamer Westcol y que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá durante el mes de octubre.

¿Por qué la ausencia de Karina García en redes sociales generó preocupación entre sus seguidores?

Aunque la modelo y empresaria paisa ha compartido cada uno de los detalles de su entrenamiento con sus seguidores en redes , sorprendió al desaparecer de las plataformas durante un día completo, generando preocupación en el público.

Karina compartió en sus historias de Instagram que recibió muchos mensajes de sus seguidores expresando la preocupación al no saber nada de ella, sin embargo, explicó que, aunque no podía revelar la razón exacta por la que había estado alejada de sus redes, podía asegurarles que se encontraba bien tanto física como emocionalmente.

Y que en próximas horas o días estaría compartiendo con ellos todo lo que había sucedido durante su ausencia, además resaltó que tendría una transmisión en vivo durante horas de la noche pues se le dificultaba seguir transmitiendo en vivo lo que ocurría durante sus entrenamientos en el gimnasio.

¿Cómo combina Karina García la preparación para su próximo encuentro de boxeo y sus otros compromisos laborales?

Karina García se enfrenta a una agenda muy ocupada en esta temporada de su vida, pues además de llevar en sus manos el lanzamiento de su nueva marca deportiva, compromisos comerciales en los que es imagen, sesiones fotográficas y creación de contenido para redes, se prepara físicamente para su próximo encuentro de boxeo.

‘Stream Fighters 4' es uno de los eventos más esperados del año por los seguidores de los creadores de contenido y de esta disciplina, un espacio en el que el nombre de Karina García a comenzado a sonar con fuerza gracias al interés del público al verla entrar en el ring de combate.

La preparación de Karina ha sido exigente, y en varias ocasiones se ha dejado ver junto a Yaya Muñoz, José Rodríguez y La Liendra, tres exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, quienes han expresado su apoyo y compañía en este proceso de preparación física y mental.

¿Qué tipo de contenido ha compartido Karina con sus seguidores durante esta nueva etapa de preparación física y mental?

Karina no ha dejado de lado el carisma que la caracteriza y las propuestas de contenido innovador que realiza regularmente, como el reciente video que compartió en el que vivió un día completo junto a uno de sus fans más leales, quien de hecho viajó desde España para visitarla y realizó junto a ella un recorrido completo en Medellín.

Llevando a otros niveles de compromiso la rutina con la que Karina venía manejando sus diferentes compromisos laborales, pues, aunque boxear no es su pasión principal, le ha dado prioridad a su participación y espera cumplir con el compromiso a sus seguidores, quienes desean ver que sube al ring para dejar toda su energía y horas de entrenamiento.