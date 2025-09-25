Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Julián Daza presenta “Yo Soy Rico”, un himno de la música popular cargada de sentimiento: así suena

Julián Daza presenta “Yo Soy Rico”, una canción de música popular inspirada en la familia y los tesoros que no compra el dinero.

Juan David Velásquez
Julián Daza presentó su nuevo sencillo "Yo soy rico"
Julián Daza sigue sorprendiendo con su estilo en el género popular. (Foto Buen día, Colombia)

Julián Daza viene posicionándose dentro del género popular en Colombia en los últimos años y su nombre no para de sonar en las principales emisoras y plataformas digitales.

¿Cuál es la nueva canción del cantante de música popular Julián Daza?

El cantante antioqueño Julián Daza viene de 'palo en palo' con sus lanzamientos, algunos como "Me engañaron los dos" ft. Jhonny Rivera, "Dios me dijo" o "Qué tal" ft. Jessi Uribe.

El cantante y compositor colombiano Julián Daza sorprende con un lanzamiento cargado de sentimiento y verdad: “Yo Soy Rico”.

Esta composición según el artista es una declaración de gratitud, humildad y orgullo popular que busca recordarle al público que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los tesoros del alma: la familia, la salud, el trabajo honesto y el amor.

Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos"
Julián Daza sorprende con su canción "Yo soy rico". (Foto Freepik)

"Yo soy rico", una canción de Julián Daza inspirada en su mamá

Inspirado en los consejos de su madre, Daza entrega una canción con frases memorables como: “Yo soy rico con o sin dinero, porque tengo de sobra lo que no se puede comprar”.

Julián asegura que su nuevo sencillo tiene una letra honesta que conecta con trabajadores, familias y soñadores que celebran lo cotidiano. Con un ritmo vibrante y contagioso, una canción que se perfila como un himno popular contemporáneo.

Además, este lanzamiento llega en un momento muy especial para el artista. El nacimiento de su hijo Jerónimo, su cuarto hijo y el primero junto a su pareja Camila, el cual marcó un capítulo lleno de emociones.

El cantante contó a través de sus redes sociales que el pequeño tuvo que permanecer varios días en cuidados intensivos, una dura prueba que finalmente terminó con un final esperanzador. Hoy Jerónimo está en casa, sano y rodeado de amor, llenando de luz el hogar de los Daza.

Julián Daza cumplió sueño de la mano de Jhonny Rivera, ¿cuál fue?

A la par de este estreno, Julián Daza fue uno de los invitados al acto de apertura de la celebración de los 20 años de carrera del maestro Jhonny Rivera en el Movistar Arena de Bogotá, un escenario que reafirmó su cercanía con el público y el lugar que ha ganado con canciones como “Dios Me Dijo” y “Qué Tal”.

Con “Yo Soy Rico”, Julián Daza confirma su compromiso con una música que no solo entretiene, sino que también inspira y honra sus raíces, consolidándolo como una de las voces más auténticas y queridas de la música popular colombiana.

