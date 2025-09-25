Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes emprendió acciones penales tras señalamientos por muerte de B-King

Equipo legal de Marcela Reyes confirmó que iniciaron acciones legales para defender su nombre y desmentir las acusaciones en su contra tras muerte de B-King.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes reveló que tomará acciones legales
Equipo legal de Marcela Reyes anunció acciones legales. (Fotos Canal RCN)

Marcela Reyes rompió el silencio en las últimas horas tras verse involucrada en una ola de señalamientos y malos comentarios en redes tras la muerte de su expareja B-King. A través de un comunicado reveló las acciones que tomará.

¿Qué decisión tomó Marcela Reyes junto a su equipo legal?

Marcela Reyes junto a su equipo legal anunciaron que acudirá a la justicia luego de ser señalada en medio de la polémica por la muerte del artista urbano B-King, dejando claro que no permitirá que su nombre sea manchado con acusaciones sin fundamento.

Los abogados de la DJ, el Grupo Medellín, informaron que en el ejercicio de su representación judicial se habían presentado acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación.

El equipo legal de Marcela detalló que esto se había iniciado por los presuntos delitos de injuria y calumnia en contra de su defendida por múltiples personas que a través de redes sociales habían señalado y difundido información falsa y expresiones deshonrosas en contra de la DJ tras lo sucedido con B-King.

Con la querella se solicitaron, conforme a la Ley 906 de 2004, medidas de preservación y aseguramiento probatorio, así como las diligencias de policía judicial necesarias para individualizar autores y participes y evitar la destrucción de evidencia.

Marcela Reyes y B-King
Marcela Reyes tomará acciones legales tras señalamientos por muerte de B-King. (Fotos Canal RCN, Buen Día, Colombia)

¿A quién demandará Marcela Reyes y su equipo legal tras los señalamientos en su contra por caso de B-King?

El comunicado compartido por el equipo legal de Marcela Reyes en directo al expresar que habían encontrado mensajes y publicaciones que rebasaban los límites constitucionales de la libertad de expresión.

Al parecer, la DJ fue víctima de aparentes afirmaciones en los que le atribuyeron delicados delitos que llegaban a ultrajar su buen nombre y honor.

La libertad de expresión no ampara la difamación ni el discurso que lesiona los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

¿Cómo se encuentra Marcela Reyes tras los señalamientos en su contra?

Los abogados de Marcela Reyes en su comunicado revelaron que la DJ se encuentra profundamente afectada por los acontecimientos y por el volumen de señalamientos infundados.

Al parecer, según reveló el equipo legal de Marcela, estas difamaciones le han causado intenso dolor a la artista tras el fallecimiento de su expareja B-King, además, han puesto en riesgo a la DJ y a su familia.

Ante esto, en el comunicado los abogados de Marcela hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios a actuar con respeto y empatía, a no emitir juicios a priori sobre asuntos complejos y en investigación, y a abstenerse de replicar contenidos no verificados que revictimicen o aumenten el daño.

Asimismo, dejaron claro que por el momento Marcela Reyes no dará declaraciones a la prensa.

En respeto del debido proceso y de la reserva de las actuaciones penales, nuestra representada no concederá entrevistas sobre el fondo del asunto. Toda información oficial se comunicará por esta vía.

Mánager de B-King habló sobre los señalamientos a Marcela Reyes
Equipo de Marcela Reyes reveló que no dará declaraciones a la prensa.. (Fotos Canal RCN)
