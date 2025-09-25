Falleció el futbolista Billy Vigar a sus 21 años tras accidente en pleno partido

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse el fallecimiento del futbolista Billy Vigar, quien no logró superar la grave lesión cerebral sufrida en un partido con su equipo en Inglaterra.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del futbolista Billy Vigar?

La noticia del fallecimiento de Billy Vigar fue confirmada por su equipo Chichester City Football Club a traves de un comunicado en redes sociales en donde dejó ver su conmoción.

Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. A continuación, un comunicado de su familia. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil.

El joven futbolista inglés había sufrido una grave lesión cerebral durante un partido entre su equipo en el torneo Isthmian League Premier el pasado 20 de septiembre que lo había dejado en coma.

Falleció el futbolista Billy Vigar de 21 años. (Foto Freepik)

¿Cómo sucedió el accidente del futbolista Billy Vigar, quien falleció en las últimas horas?

El fatídico hecho que terminó con la vida del futbolista Billy Vigar ocurrió en el duelo entre Chichester City vs. Wingate & Finchley durante el primer tiempo del compromiso.

En una jugada Billy se deslizó al borde del campo para evitar que el balón saliera de la cancha y al deslizarse sobre el césped terminó impactando su cabeza contra una superficie firme que cubría la grama.

El jugador quedó desplomado en el suelo, lo cual hizo que el árbitro detuviera el encuentro y activara todos los protocolos de primeros auxilios para que auxiliaran a Billy.

Al parecer, el impacto fue tan severo que tuvieron que pedir una ambulancia aérea para que trasladaran a Billy Vigar hasta el hospital más cercano de Londres en donde lo Indujeron al coma para practicarle un delicada cirugía.

Aunque los médicos hicieron todos los esfuerzos y el joven luchó para sobrevivir, en la tarde del 25 de septiembre se confirmó su deceso.

Exequipos y compañeros de Billy Vigar le rinden homenajes en redes sociales

La trágica muerte del futbolista Billy Vigar tiene conmocionado al mundo del fútbol y varios equipos y jugadores le han rendido homenajes a través de redes sociales.

Precisamente, el exequipo del jugador, el Arsenal F.C. expresó su tristeza a través de X en donde le enviaron sus condolencias a sus familiares y amigos.