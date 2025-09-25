René Higuita queda sorprendido al conocer a su "gemelo" en una plaza de mercado de Bucaramanga

René Higuita es sin duda una de las figuras más importantes del deporte en Colombia, esto ha generado admiración en cientos de aficionados del futbol, tanto así, que hay personas que imitan su particular aspecto físico. Su cabellera larga y su bigote se han convertido en una marca personal e inconfundible con el pasar de los años.

René Higuita queda sorprendido por el parecido físico de un vendedor con él. (Foto Canal RCN)

Un video de 28 segundos, compartido por Andrés Higuita (hijo del exfutbolista René Higuita) se volvió viral en redes sociales tras mostrar a un hombre en Bucaramanga cuyo cabello largo y bigote, generaron una ola de comentarios por su asombroso parecido físico con el legendario arquero colombiano. La grabación, breve pero diciente, despertó la curiosidad de miles de usuarios que no tardaron en bautizarlo como el “doble” de Higuita.

La grabación llegó hasta el propio René Higuita que reaccionó con sorpresa ante el gran parecido que tiene con el vendedor y aclaró qué es lo que los diferencia.

“Ahí fue donde me reconocí”, expresa René en su reacción al video viral.

Muchos internautas y seguidores del fútbol esperan que el verdadero René Higuita se encuentre con su doble en Bucaramanga, generando gran expectativa en lo que podría convertirse en un momento icónico para el folclor colombiano.

René Higuita tiene un "gemelo" en Bucaramanga. (Foto Canal RCN)

¿Quién es el doble de René Higuita?

Jairo Durán se ha convertido en la sensación en redes sociales, gracias a su gran parecido físico con la leyenda de la selección Colombia, René Higuita. Jairo es un vendedor de alimentos hace más de 20 años y trabaja en la plaza central de Bucaramanga.

Según el mismo Jairo, lleva esta apariencia desde el año 1990, cuando René Higuita clasificó a la Selección Colombia a los octavos de final del mundial en Italia y se convirtió en su máximo ídolo y por eso quiere parecerse a él.

"Siempre fui aficionado al fútbol y siempre los admiré cuando salió ese equipo en 1990, pero nunca pensé que llegara a parecerme tanto a René Higuita", expresó Jairo.

¿Jairo Durán ha tenido beneficios por parecerse a René Higuita?

Según sus compañeros de trabajo, la fama que ha alcanzado Jairo tras la viralización del video ha tenido un impacto positivo en toda la plaza de mercado de Bucaramanga.

La presencia constante de visitantes que llegan exclusivamente para conocerlo, tomarse una foto con él y compartir un momento, ha generado un aumento significativo en las ventas de todos los comerciantes del lugar.