Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Pichingo sería eliminado de MasterChef tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo? IA responde

La IA lanzó su predicción en torno a la posibilidad de que Pichingo le diga adiós a MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Pichingo
¿Pichingo sería eliminado de MasterChef tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo? | Foto del Canal RCN.

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, ocurrió algo que disgustó a una buena cantidad de televidentes. Luego de que Pichingo ganó el reto de salvación con una preparación que no estaba fácil, modificaron su juego.

Artículos relacionados

¿Por qué Pichingo fue mandado a la undécima eliminación de MasterChef Celebrity?

Resulta que los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch llegaron a la conclusión de dar como ganadores del reto de salvación al humorista Pichingo y la actriz Alejandra Ávila. Ambos subieron al balcón con la esperanza de que no iban a competir en la undécima eliminación de MasterChef Celebrity.

No obstante, las cosas cambiaron cuando Michelle Rouillard alzó la mano para decir que ella, junto a Violeta Bergonzi, tenían una ventaja y la iban a utilizar.

En consecuencia, dicha ventaja era que Michelle, quien estaba en riesgo de eliminación, podía intercambiar su delantal negro por alguien que estuviese en el balcón y así no correr el riesgo de irse de la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados

Al ser una ventaja ganada en conjunto, Michelle y Violeta decidieron intercambiar el delantal de la exreina de belleza con el de Pichingo, lo que hizo que el cómico participante bajara del balcón y fuese directo a eliminación.

Pichingo
Pichingo ganó la salvación, pero lo mandaron a eliminación | Foto del Canal RCN.

¿Pichingo sería eliminado de MasterChef Celebrity?, según la IA

Como las nuevas tecnologías hoy en día sirven para resolver dudas, se le pidió a la IA que lanzara su predicción en torno a si Pichingo sería el eliminado tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo.

Según la herramienta tecnológica, es probable que Pichingo no sea eliminado todavía, pese a que está tambaleando en la competencia.

Entre los análisis, la IA respondió que Pichingo suele demostrar buen manejo de sabores tradicionales y si bien puede cometer errores técnicos, por narrativa televisiva es más probable que caigan participantes menos carismáticos o que aún no han tenido tanto protagonismo.

Pichingo
La IA dice que Pichingo no sería eliminado de MasterChef | Foto del Canal RCN.

En conclusión, Pichingo estará en aprietos, pero su salida inmediata no es lo más probable; es más bien un giro de tensión para la competencia.

Artículos relacionados

¿Quiénes corren riesgo en la undécima eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard dijeron que no iban a poner en riesgo a las mujeres (Patty y Alejandra), a la vez que justificaron que no eligieron a Ricardo Vesga porque no era el momento.

Pues bien, es un juego y Pichingo lo aceptó con tristeza. Lo que significa que entre él, Nicolás Montero, Raúl Ocampo, Carolina Sabino y David Sanín se encuentra el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El undécimo eliminado de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA sorprende con su predicción del próximo eliminado de MasterChef Celebrity entre Pichingo, Carolina, Raúl, Nicolás, Valentina, Luisfer y David.

Siete delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Estas celebridades quedaron en riesgo de eliminación

Varios participantes obtuvieron el delantal negro en MasterChef Celebrity y están en riesgo de quedar por fuera de la competencia.

Violeta Bergonzi, Michelle y Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle usaron su ventaja contra Pichingo en MasterChef Celebrity, así reaccionó

Pichingo ganó el reto de salvación en MasterChef Celebrity, pero su felicidad le duró muy poco.

Lo más superlike

B-King Talento nacional

La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos: "Vida de mi vida"

La mamá de B-King abrió sus sentimientos con mensaje por la muerte de su hijo y una conmovedora fotografía del artista.

Maluma abre su corazón: legado para su hija París y su experiencia en la campaña de Verizon Maluma

Así vivió Maluma la experiencia de grabar en Universal Studios: “Hacen las cosas muy cool”

Niño del video Dayro Moreno traicionero Talento nacional

Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa