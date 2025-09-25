¿Pichingo sería eliminado de MasterChef tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo? IA responde

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, ocurrió algo que disgustó a una buena cantidad de televidentes. Luego de que Pichingo ganó el reto de salvación con una preparación que no estaba fácil, modificaron su juego.

¿Por qué Pichingo fue mandado a la undécima eliminación de MasterChef Celebrity?

Resulta que los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch llegaron a la conclusión de dar como ganadores del reto de salvación al humorista Pichingo y la actriz Alejandra Ávila. Ambos subieron al balcón con la esperanza de que no iban a competir en la undécima eliminación de MasterChef Celebrity.

No obstante, las cosas cambiaron cuando Michelle Rouillard alzó la mano para decir que ella, junto a Violeta Bergonzi, tenían una ventaja y la iban a utilizar.

En consecuencia, dicha ventaja era que Michelle, quien estaba en riesgo de eliminación, podía intercambiar su delantal negro por alguien que estuviese en el balcón y así no correr el riesgo de irse de la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Al ser una ventaja ganada en conjunto, Michelle y Violeta decidieron intercambiar el delantal de la exreina de belleza con el de Pichingo, lo que hizo que el cómico participante bajara del balcón y fuese directo a eliminación.

Pichingo ganó la salvación, pero lo mandaron a eliminación | Foto del Canal RCN.

¿Pichingo sería eliminado de MasterChef Celebrity?, según la IA

Como las nuevas tecnologías hoy en día sirven para resolver dudas, se le pidió a la IA que lanzara su predicción en torno a si Pichingo sería el eliminado tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo.

Según la herramienta tecnológica, es probable que Pichingo no sea eliminado todavía, pese a que está tambaleando en la competencia.

Entre los análisis, la IA respondió que Pichingo suele demostrar buen manejo de sabores tradicionales y si bien puede cometer errores técnicos, por narrativa televisiva es más probable que caigan participantes menos carismáticos o que aún no han tenido tanto protagonismo.

La IA dice que Pichingo no sería eliminado de MasterChef | Foto del Canal RCN.

En conclusión, Pichingo estará en aprietos, pero su salida inmediata no es lo más probable; es más bien un giro de tensión para la competencia.

Artículos relacionados Karol G ¿Cuánto vale el tequila de Karol G? Conozca el sorpresivo precio en pesos colombianos

¿Quiénes corren riesgo en la undécima eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard dijeron que no iban a poner en riesgo a las mujeres (Patty y Alejandra), a la vez que justificaron que no eligieron a Ricardo Vesga porque no era el momento.

Pues bien, es un juego y Pichingo lo aceptó con tristeza. Lo que significa que entre él, Nicolás Montero, Raúl Ocampo, Carolina Sabino y David Sanín se encuentra el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity.