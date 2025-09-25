¿Cuánto vale el tequila de Karol G? Conozca el sorpresivo precio en pesos colombianos

La cantante antioqueña Carolina Giraldo, conocida en el mundo como Karol G, no deja de trabajar. La artista no solo está enfocada en su crecimiento musical, sino que recientemente lanzó un nuevo emprendimiento.

¿Cuál es el nuevo emprendimiento de Karol G?

A la intérprete de Tropicoqueta no le basta con conquistar con su música, sino que hizo el anuncio de un nuevo producto en el que colaboró y tuvo como inspiración su éxito llamado 200 copas.

A través de Instagram, Karol G soltó que ahora tiene su propio tequila. Reveló que para lograrlo tuvieron que pasar tres años, ya que lo que inició como una canción se convirtió en un movimiento que ahora puede ser ingerido en celebraciones o momentos especiales.

"Todo el proceso ha sido una maravilla, mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes", aseguró La Bichota.

Karol G ahora tiene su propio tequila | Foto Freepik.

Entonces, Karol G no solamente se la ha pasado haciendo música, ya que cabe recalcar que en abril de este año lanzó su más reciente álbum, sino que el emprendimiento la persigue y en esta oportunidad le decidió apostar a la industria licorera.

¿Cuánto vale en Colombia el tequila de Karol G?

Tras darse a conocer que Karol G tiene su propia bebida alcohól1ca, sus fieles seguidores comenzaron a preguntarse sobre el precio que puede tener. Es así como se reveló que el tequila tiene un costo de alrededor de 120 dólares.

Sin embargo, es necesario hacer la conversión del monto en la moneda colombiana, así que el nuevo producto de Karol G cuesta un poco más de 460.000 pesos colombianos. Cifra que divide opiniones por el motivo de que para algunos es un precio razonable y para otros es elevado.

Karol G también le apuesta al emprendimiento | Foto Mike Coppola / Getty Images via AFP.

Independientemente de lo que sea, Karol G sigue demostrando que tiene proyección para los negocios y también para la labor social, pues no está de más decir que hace poco anunció que por medio de su Fundación Con Cora, está trabajando en la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar, y la construcción de la Casa Con Cora en Medellín.