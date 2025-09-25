Yina Calderón reveló que se va a encontrar con Valentina Taguado, ¿para qué?

Yina Calderón, caracterizada por la controversia, hizo el anuncio de que se va a encontrar con nada más y nada menos que con la locutora Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity.

Mediante una historia en Instagram, la empresaria de fajas comunicó que le hicieron la invitación al programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN y no ocultó su emoción.

¿Cuándo se va a encontrar Yina Calderón con Valentina Taguado?

De acuerdo con Calderón, va a estar el viernes 26 de septiembre en la propuesta del programa que se transmite a través de la app y YouTube del Canal RCN, en el horario de 6:00 a 10:00 a.m.

Yina Calderón manifestó su emoción | Foto del Canal RCN.

En efecto, se va a encontrar con Valentina Taguado, ya que ella es una de las personalidades que hace parte e 'Qué hay pa' dañar', junto a los comediantes Hassam y Johana Velandia.

"Nos vamos a ver en un programa que tiene un nombre que a mí me encanta: 'Qué hay pa' dañar'. Mi frase, qué hay para dañar, a quién dañamos, a quién destruimos. Así que nos vemos mañana en 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN y para verlo solo tienen que descargar la app del canal, por esa donde me veían 24/7 en el reality (La casa de los famosos Colombia), ahí mismo", expresó Yina Calderón.

En efecto, se prevé que Yina Calderón destape uno que otro secreto, lance sus críticas y alborote las redes con sus opiniones en el programa conducido por Valentina Taguado.

¿En qué consiste el programa 'Qué hay pa' dañar'?

'Qué hay pa' dañar' llegó hace poco a la app y YouTube del Canal RCN. Se trata de un programa en donde Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia se unen para hablar sobre temas del común, sin guiones y sobre todo prevaleciendo el humor.

Johana Velandia, Hassam, Valentina Taguado, respectivamente | Foto del Canal RCN.

El objetivo es entretener al público, ser orgánicos y conquistar con sus personalidades. Hay invitados y sorpresas cada día para acompañar todas las mañanas, de lunes a viernes, a quienes los ven y escuchan.