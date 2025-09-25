A esto huele Karina García y los fans quedaron perplejos con la verdad

Luego de que muchos le preguntaran a la influencer Karina García a qué olía, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 decidió grabar un video para que fuese la misma gente del común la que diera su respuesta.

¿Por qué el olor de Karina García llama la atención?

El olor de los famosos es algo que suele llamar la atención por parte de quienes los siguen, pues genera distintas posturas. En el caso de Karina García, se decía que tenía un peculiar olor.

Por lo tanto, la modelo paisa aprovechó para crear un contenido y así revelar su olor, según personas que fue encontrando en un centro comercial.

"En mis live, en mis publicaciones, me preguntan muchísimo a qué hueles, a qué huele Karina García, pues como hay tantas preguntas sobre esto, yo les voy a dar el secreto de lo que me hace sentir segura", dijo Karina García.

De acuerdo con la influenciadora, siempre le ha encantado oler delicioso, ya que es la forma como logra ser recordada y jamás pasar desapercibida.

Muchos se preguntan a qué huele Karina García | Foto del Canal RCN.

¿A qué huele Karina García?

Karina García se fue con su hija Isabella a un centro comercial para que fuesen las personas externas quienes dijeran a qué olía. Fue así como la modelo se acercó a varias personas, las cuales dieron su veredicto con su olfato.

Entre las respuestas, se contestó que Karina García huele a: costosa, dulce, vainilla, frutas, floral. Después del experimento, la mayoría concordó en que la influencer y exparticipante de La casa de los famosos huele a dulce.

Luego de esto, la creadora de contenido reveló su secreto, ya que dio a conocer el perfume que utiliza en su día a día y que le da ese olor que a muchos les gusta.

Tras dar la información, los internautas relacionaron a Karina con la abundancia y el éxito.

Además, algunos llegaron a pensar que con el video que compartió la influenciadora iba a hacer el anuncio de su propia marca de perfumes, pero no fue así, simplemente lo quiso compartir para todos aquellos que la apoyan.