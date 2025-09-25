¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica

Es común que a la hora de dormir, varios visualicen en su mente y tengan sueños. Sin embargo, esto no le sucede a todos, quiere decir que hay personas que dicen que no soñaron nada en medio del sueño.

No soñar es algo diferente, así que una especialista en el área de la psicología reveló que hay un significado para ello.

La estadounidense Michelle Drerup, doctora en Psicología, se enfocó en analizar a aquellos sujetos que no recuerdan si soñaron o no. En primera medida, expresó que no necesariamente esto se relaciona con el hecho de no dormir bien.

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña?

Las declaraciones de Drerup se encuentran publicadas en un artículo de Cleveland Clinic, uno de los centros médicos más importantes en Norteamérica. No recordar imágenes o historias mientras se está durmiendo no quiere decir que no se sueñe, puntualizó.

"Que no tengas contenido onírico no significa que no estés soñando. Normalmente, no recordamos nuestros sueños a menos que nos despertemos", comentó la experta.

No recordar, no significa que no se sueña | Foto de Freepik.

No obstante, lo anterior no es todo porque la maestra en psicología indicó que hay un singular síndrome que lleva el nombre de Charcot-Wilbrand, el cual hace que las personas no sueñen.

Dicha perdida de la capacidad de soñar se da en una lesión cerebral localizada, como una enfermedad o un derrame, afectando la capacidad de la memoria y la facultad de formar imágenes mentales.

¿Cómo recordar los sueños?

Por otro lado, Michelle Drerup dio a conocer que existe un truco para tratar de recordar lo que se sueña. Para ello, hay que anotar los detalles tan pronto una persona despierta para empezar a identificar los patrones visualizados durmiendo.

Hay trucos para recordar lo que se sueña | Foto de Freepik.

Pese a todo lo compartido anteriormente, vale la pena decir que los sueños han sido tema de estudio por mucho tiempo. Es común que se hagan consultas sobre qué significa soñar determinado tema, pero no hay una prueba científica específica que lo valide como tal.