Maluma derrochó romanticismo con su novia en la alfombra de los Premios Juventud

El cantante Maluma derrochó amor en la alfombra azul de los Premios Juventud con su novia Susana Gómez, madre de su hija París.

¿Cómo fue la aparición de Maluma en los Premios Juventud 2025?

El artista llegó junto a su pareja a la ceremonia, la cual se llevó a cabo en Panamá y premió a los mejores de la industria musical y del entretenimiento latino.

El colombiano apareció en la alfombra luciendo un atuendo elegante ancho de color beige, el cual acompañó con algunos accesorios.

Susana Gómez se mostró usando un vestido de color negro brillante, con el que logró resaltar sus curvas y el cual acompañó con su pelo recogido y un maquillaje sutil.

¿Maluma y Susana Gómez están en su mejor momento?

Los dos se mostraron en la alfombra muy felices y no dudaron en ofrecerse demostraciones de cariño evidenciando lo bien que está su relación y lo felices que están de conformar una gran familia con su pequeña, a quien no han mostrado su rostro, guardando su total privacidad y dejándola alejada de la opinión pública.

El cantante también se encontró con su gran amigo, el cantante Marc Anthony en la alfombra, con quien también posó a las cámaras y se dieron varios besos en la mejilla demostrando lo mucho que se quieren.

Tras sus apariciones, miles de fanáticos reaccionaron y resaltaron lo mucho que les gusta dicha pareja y cuánto se les nota que se quieren.

Por ahora, el cantante sigue disfrutando de su relación y su paternidad, además de estar trabajando en nueva música, con la que espera seguir enamorando a sus fieles fanáticos alrededor del mundo que tan pendientes mantienen de su carrera profesional.

A los premios también asistieron otras grandes celebridades como la artista dominicana Natti Natasha, quien en medio de su presentación mostró nueva canción y reveló que tendrá otra niña, fruto de su relación con el productor Raphy Pina, con quien tiene una hija llamada Vida Isabelle.