Juan David Tejada mostró su ejercitado físico y ya no lo ven con Aida Victoria Merlano | VIDEO

Los ojos están puestos sobre la influenciadora Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada. La razón de esto es que han venido creciendo los rumores de una aparente crisis de la pareja, quienes, a apropósito, tuvieron un hijo meses atrás.

¿Por qué Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano estarían en crisis?

Las especulaciones comenzaron a darse en redes sociales, por parte de los seguidores e internautas. Como Aida Victoria y Juan David son figuras públicas, muchos quieren saber sobre su relación.

Luego de que la pareja confirmó el nacimiento de su hijo Emiliano, se mostraron unidos y felices. Sin embargo, fue avanzando el tiempo y Juan David se ausentó un poco de las redes sociales.

Por su parte, Aida Victoria Merlano siguió con la creación de contenido relacionado con su experiencia de madre primeriza, pero sin su compañero sentimental.

En ese orden de ideas, como la pareja no volvió a aparecer junta en las redes sociales, nació el rumor de que las cosas no estarían del todo bien.

Aida Victoria Merlano no ha vuelto a aparecer en redes con su esposo | Foto del Canal RCN.

No obstante, tan solo son ideas al aire porque ni la influencer ni el empresario se han referido al respecto, mientras que, los usuarios digitales les han pedido que salgan a hablar.

¿Cómo es el ejercitado aspecto de Juan David Tejada sin aparecer junto a Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada estrenó TikTok. El empresario reveló que se hace llamar como 'El rey de los agropecuarios' y creó su propio perfil en la red social china.

Fue entonces cuando el agropecuario acaparó las miradas tras subir un video ejercitándose en el gimnasio y mostrando los resultados de sus esfuerzos. Esto hizo que más de uno expresara que si estaría soltero, podría encontrar una novia rápidamente por su aspecto.

"Compito conmigo mismo y más fuerte que ayer", escribió Tejada.

En efecto, el aspecto del empresario sorprendió porque se ven los resultados de lo que se ejercita, además de que este tipo de videos comienzan a aparecer en medio del tiempo en el que no ha estado al lado de Aida Victoria Merlano, al menos, en las plataformas de interacción social.

Una buena parte de los seguidores de la pareja manifestó estar confundida.