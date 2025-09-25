Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos: "Vida de mi vida"

La mamá de B-King abrió sus sentimientos con mensaje por la muerte de su hijo y una conmovedora fotografía del artista.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos | Foto del Canal RCN.

A comienzo de esta semana, se reveló que el cantante Byron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida en México.

Las autoridades mexicanas confirmaron la noticia de la muerte de B-King y Regio Clown. El informe es impactante por el hecho de que los artistas fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre y se detalló que los encontraron un día después, el 17 de septiembre.

Los familiares de B-King estaban preocupados porque, en un principio, no sabían del rastro del cantante, quien había llegado a México por temas de trabajo.

La hermana del artista, quien se llama Stefania Agudelo, activó las alarmas en redes sociales y pidió ayuda para localizar a su hermano, sin esperar que iba a estar sin vida.

Por su parte, la mamá del artista también había pedido para poder ver a su hijo a salvo, pero, lamentablemente, eso no sucedió.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Mientras avanzan las investigaciones, pues no se sabe qué pasó con B-King y Regio Clown para que fuesen hallados sin vida y de la manera en como los dejaron, la familia del cantante ha mantenido la fortaleza y se ha refugiado en Dios.

¿Cuál es el mensaje de la mamá de B-King tras su muerte?

Stefania Agudelo había dicho que B-King se comunicó mediante una oración con su mamá, recalcando la importancia del legado del amor y la unión. Sin embargo, la señora se pronunció luego de que se confirmó que su hijo murió.

A través de una historia en Instagram, el cual tiene privado, la mamá de B-King abrió sus sentimientos por el fallecimiento del hombre al que le dio la vida. Lo hizo con un mensaje y una foto.

En la fotografía, aparece B-King en un entorno natural con una camiseta de color blanco, sus manos elevadas a los lados y mirando hacia el cielo, también está sonriendo.

"Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos", escribió la señora en medio del dolor y hasta nuevo aviso.

