La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos: "Vida de mi vida"

A comienzo de esta semana, se reveló que el cantante Byron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida en México.

¿Cómo ha estado la familia de B-King tras conocer que el cantante murió?

Las autoridades mexicanas confirmaron la noticia de la muerte de B-King y Regio Clown. El informe es impactante por el hecho de que los artistas fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre y se detalló que los encontraron un día después, el 17 de septiembre.

Los familiares de B-King estaban preocupados porque, en un principio, no sabían del rastro del cantante, quien había llegado a México por temas de trabajo.

La hermana del artista, quien se llama Stefania Agudelo, activó las alarmas en redes sociales y pidió ayuda para localizar a su hermano, sin esperar que iba a estar sin vida.

Por su parte, la mamá del artista también había pedido para poder ver a su hijo a salvo, pero, lamentablemente, eso no sucedió.

B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Mientras avanzan las investigaciones, pues no se sabe qué pasó con B-King y Regio Clown para que fuesen hallados sin vida y de la manera en como los dejaron, la familia del cantante ha mantenido la fortaleza y se ha refugiado en Dios.

¿Cuál es el mensaje de la mamá de B-King tras su muerte?

Stefania Agudelo había dicho que B-King se comunicó mediante una oración con su mamá, recalcando la importancia del legado del amor y la unión. Sin embargo, la señora se pronunció luego de que se confirmó que su hijo murió.

A través de una historia en Instagram, el cual tiene privado, la mamá de B-King abrió sus sentimientos por el fallecimiento del hombre al que le dio la vida. Lo hizo con un mensaje y una foto.

En la fotografía, aparece B-King en un entorno natural con una camiseta de color blanco, sus manos elevadas a los lados y mirando hacia el cielo, también está sonriendo.