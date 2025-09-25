Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reacciones tras eliminación de Nicolás Montero en MasterChef Celebrity

Así reaccionaron los chefs, participantes e internautas a la salida del actor Nicolás Montero de MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolas se va de MasterChef Celebrity
Así despidieron a Nicolás de MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Nicolás quedó eliminado de MasterChef Celebrity y las reacciones de los chefs, sus compañeros y los televidentes no se hicieron esperar.

¿Por qué Nicolás salió de MasterChef Celebrity?

Nicolás llegó al reto de eliminación acompañado de Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo y Raúl Ocampo, pero ellos lograron destacar con sus preparaciones.

Nicolás sale de MasterChef Celebrity 2025

En esta ocasión, las celebridades debían crear un plato de alta cocina utilizando únicamente los ingredientes disponibles en tres neveras con productos comunes en los hogares colombianos.

Cada participante seleccionó lo que mejor se ajustaba a su estilo y creatividad, buscando asegurar una semana más dentro de la competencia.

El actor presentó un calentado que recibió elogios por su sabor, pero los chefs le señalaron falencias en la presentación y lo consideraron demasiado simple para el nivel que hay ya en la competencia.

¿Cómo reaccionaron los chefs de MasterChef Celebrity tras la salida de Nicolás?

Los chefs se mostraron muy nostálgicos de tener que despedirlo, pero resaltaron el gran ser humano que es.

Nicolás queda por fuera de MasterChef

La primera en hablar fue la chef Belén Alonso, quien confesó lo encantada que quedó de haberlo conocido, la admiración que le tiene y resaltó lo culto y sensible que es.

Jorge Rausch le señaló que le falló el emplatado, pero le destacó lo "chévere" que es poder y lo gratificante que es poder conversar con él y alimentarse de su sabiduría.

Nicolás de Zubiría indicó lo lejano que lo veía por su sorprendente talento actoral y le indicó que no se va con un mal plato.

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef Celebrity tras la salida de Nicolás?

Sus compañeros resaltaron el hombre tan caballeroso que es, cuánto les enseñó y lo mucho que lo extrañarán, pues con varios de ellos logró forjar una gran amistad.

¿Cómo reaccionaron los internautas de MasterChef Celebrity tras la salida de Nicolás?

Por su parte, miles de televidentes señalaron su tristeza con la eliminación del actor, pues esperaba verlo más capítulos, pero le agradecieron por permitirles ver el gran ser humano que es más allá de su profesión.

