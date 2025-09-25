Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se confirma el regreso de LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity, aquí la fecha

Detalles del regreso del actor LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity tras varios días de ausencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisfer Hoyos en MasterChef Celebrity
Luisfer Hoyos vuelve a MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor LuisFer Hoyos regresará a MasterChef Celebrity luego de varios días de ausencia que provocó diversas hipótesis al respecto.

Luisfer Hoyos en MasterChef Celebrity

El actor estaba incapacitado, razón por la que no había podido estar en la cocina más grande del mundo.

Cabe destacar que, luego de él también se ausentaron por varios días, la locutora Valentina Taguado, el actor Raúl Ocampo y la presentadora Claudia Bahamón, quien se pronuncio en sus redes sociales al respecto aclarando que todos estaban enfermos.

"Tuvimos un virus brutal que roto por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina", aclaró.

¿Cuándo será el regreso de LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity?

El actor volverá este viernes 26 de septiembre a la cocina de MasterChef Celebrity a las 8:00 p.m. por el Canal RCN para seguir compitiendo contra sus compañeros, aunque llega con delantal negro debido a las reglas del juego, por lo que le tocará defender su lugar.

Luisfer Hoyos vuelve a Masterchef celebrity

Muchos de ellos destacaron que no les parecía justo que él siguiera en el juego, mientras que otros detallaron que esperaban verlo nuevamente muy pronto.

La creadora de contenido Valentina Taguado y la presentadora Claudia Bahamón también regresa, por lo que, nuevamente estarán todos juntos.

"Lo que piensen me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie", expresó LuisFer tras posibles críticas por su regreso.

En el avance se logra apreciar que LuisFer saluda a todos y el chef Nicolás de Zubiría señala que habrían muchos abrazos de Judas, pues muchos no lo querían de nuevo en la competencia.

Por su parte, una vez comienzan el reto, el comediante Pichongo señala que está ansioso por ver la preparación de LuirFer Hoyos luego de tantas semanas de no estar al ritmo con ellos cocinando.

